Tânărul din Suceava care și-a tatuat pe spate un sfânt este Bodo, un controversat cântăreț de reggaeton. Bodo a ales să poarte pentru restul vieții sale, pe spate, arhanghelul Mihail, care îl învinge pe diavol. El a ales această imagine cu motiv religios pentru a-l proteja, dar și din dragoste față de fratele său, Mihai, arată sucevanews.ro.

Are toată familia pe spate

Tatuajul cu Arhanghelul Mihail a fost relizat de Costi Azoiţei, preşedintele Asociaţiei de Tattoo şi Piercing din România.

„A fost o lucrare destul de complexă, pentru că am vrut să îmbin două teme diferite: arhanghelul să-l fac în tehnică picturală color, ceea ce se regăsește cu greu în ziua de astăzi în tatuaj, și să mă folosesc la background de un realism black and grey, iar aceste două tematici să dea și bine, este un lucru bun. Tatuajul a fost și greu de realizat datorită și distanței dintre noi, plus joburile noastre, eu tatuator profesionist cu un program destul de încărcat, cu programări până în octombrie -noiembrie, iar el un administrator de sală de gym, plus cântăreț”, a spus artistul tatuator.

În afară de arhanghel, Bodo și-a tatuat pe piele toată familia: părinții și bunicii.

Sursa foto: sucevanews.ro