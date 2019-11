De Mihai Niculescu,

Au trecut patru luni de când șoferul a fost oprit în trafic și acuzat că ar fi condus sub influența stupefiantelor. Aparatul Drug Test a depistat urme de droguri în organismul șoferului iar polițiștii i-au întocmit un dosar penal. Medicii legiști au stabilit în urma unei expertize că aparatul… s-a înșelat, relatează Digi 24.

„În urma informației publicate pe site-ul IPJ Gorj, la data de 22 iulie, referitoare la un tânăr de 25 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, care, în noaptea de 19/20 iulie, a ieșit pozitiv în urma testării cu aparatul Drugtest, facem precizarea că analizele efectuate de INML Mina Minovici București nu au identificat substanțe psihoactive (droguri bazice), ci doar paracetamol și metaboliți. Efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, au precizat reprezentanții IPJ Gorj.

În luna iulie, agenții rutieri care au întocmit dosar penal în cazul tânărului de 25 de ani susțineau că acesta s-ar fi aflat sub influența substanțelor interzise.

„În noaptea de 19/20 iulie, polițiști din cadrul Biroului Rutier – Poliția Municipiului Târgu-Jiu au identificat în trafic un tânăr de 25 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, în timp ce conducea un autoturism, pe Bulevardul Constantin Brâncuși, din localitate, aflându-se sub influența substanțelor psihoactive, fapt rezultat în urma testării cu aparatul Drug Test. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe”, se arăta în comunicatul IPJ Gorj, pe 22 iulie.

