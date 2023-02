Pressekonferenz zur Aktion Aufstellung eines zerstörten russischen Panzers vor der russischen Botschaft als Zeichen des Protests gegen den Krieg Russlands anlässlich des Jahrestages des russischen Überfalls auf die Ukraine. Berlin, 24.02.2023 *** Press conference on the action Installation of a destroyed Russian tank in front of the Russian Embassy as a sign of protest against Russias war on the occasion of the anniversary of the Russian invasion of Ukraine Berlin, 24 02 2023 Foto:xJ.xMWx/xFuturexImage,Image: 758412290, License: Rights-managed, Restrictions: imago is entitled to issue a simple usage license at the time of provision. Personality and trademark rights as well as copyright laws regarding art-works shown must be observed. Commercial use at your own risk., Model Release: no