Un politist directioneaza o masina de la Institutul de Medicina Legala, in fata hotelului Duke din Bucuresti, unde cetateanul iranian, GholamReza Mansouri, a murit dupa ce a cazut de la etajul superior in lobby-ul hotelului, in Bucuresti, vineri, 19 iunie 2020. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO