„A fost semnalată prezența unui urs în municipiul Sibiu, strada General Vasile Milea. Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți”, se arată în mesajul trimis de autorități de dimineață.

În jurul orei 5:20, ursul a fost văzut în Curtea Colegiului Pedagogic „Andrei Șaguna”. Animalul a încercat să sape pe sub gardul unității de învățământ, după care a revenit în curtea liceului. „Pentru siguranța comunității, la fața locului a fost direcționat de urgenţă un echipaj de jandarmerie și au fost informați reprezentanții celorlalte instituții cu atribuții în domeniu”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Sibiu.

Într-un final, după câteva încercări eșuate, medicul veterinar a reușit să tranchilizeze animalul după administrarea a două doze, deoarece acesta era în continuă mișcare. „Nu mi-a fost teamă în niciun moment”, a afirmat veterinarul care a tranchilizat ursoaica.

Reprezentanții autorităților au anunțat că animalul va fi transportat într-un fond cinegetic, conform procedurilor stabilite de Garda de Mediu și Garda Forestieră. După ce a fost propusă relocarea în Hamba, în zona Tufani, specialiștii au decis că animalul va fi relocat în zona Veștem.

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