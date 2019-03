Bărbatul a vrut ceva mai mult, dar femeia l-a refuzat. Rănit în orgoliul propriu, omul a trecut la represalii. Cum o vede pe Lăcrămioara pe stradă, cum sare la bătaie. S-a întâmplat deja de trei ori, iar la ultima scenă, desfășurată în zona Gării din Vaslui, a asistat și fiica victimei.

„De câte ori mã vede, sare să mă bată. Am vorbit un an de zile pe Facebook, el se băga mereu în seamã, voia să ies cu el la cafea, nu am vrut, dar nu i-am dat niciodată speranțe, nu am fost iubiți”, a spus Lăcrămioara.

Bărbatul a spus că a atacat-o pe femeie pentru că ar fi trimis mesaje jignitoare soției și mamei lui. „Se victimizeazã. Am răbufnit, pentru că m-a provocat de foarte multe ori. A trimis tot felul de mesaje obscene soției și mamei mele”, s-a apărat Petrică.

A depus patru plângeri la poliție

„Ne știam din vedere, pentru că locuim în aceeași zonă, apoi am vorbit pe Facebook un an de zile, dar a fost ceva de genul «te-am văzut când îți luai cafea de acolo, ce faci? Nu-ți este urât să-ți bei singură cafeaua?», ca și cum să-l invit și pe el.

Dar nu am fost iubiți, nu i-am dat speranțe, nu are motive să fi fost gelos sau supărat că l-am părăsit. Nici eu nu înțeleg de ce are comportamentul acesta. Prima dată când m-a bătut, m-a tras în mașină. Cred că voia să mă violeze. Mi-a tras una, așa că am început să țip. De atunci, când mă vede, se ia de mine.

Am depus patru plângeri la Poliție, mi s-a zis că o să-l caute. Cât îl căutați? Când o să ajung moartă la Poliție, atunci o să luați măsuri? La a treia bătaie a fost martoră și fiica mea, plus că am fugit repede la o Croitorie, unde au venit și jandarmii, tot timpul era lume în jur, nu s-a ferit, s-a comportat de parcă ar fi stăpân pe Vaslui, nu îi era teamă.

Fiica mea e vânâtă la picior, am vrut să o duc la spital, dar nu vrea să meargă. Dacă mă credeți, nici nu știu cu ce dă, atât de tare mă pierd când îl văd. Cred că și cu pumnul, și cu picioarele, și cu palma. Nu știu ce să mai fac, unde să mă mai duc ca să se liniștească. Am vorbit și cu maică-sa, și cu nevastă-sa… Degeaba! Se laudă că nu pot să-i fac nimic, pentru că are relații în tot Vasluiul”, s-a plâns femeia celor de la vremeanoua.ro.

„Într-adevăr, vorbeam cu ea pe Facebook, dar nu eu mă dădeam la ea, ci ea era cea care se băga mereu în seamă. Dacă îi spuneam că mă duc la Bacău, «de ce nu m-ai luat și pe mine» sau îmi trimitea mesaje de tipul «bună drăguțele, ce faci?». Mie mi-au zis băieții să nu mă încurc cu ea, că au văzut ce iese din gura ei, dar am zis «chiar atât de periculoasă să fie?».

La un moment dat, m-a sunat soția «Ce faci?». «Cu ce să încep?», am întrebat-o ce s-a întâmplat. Și mi-a zis că primise tot felul de mesaje de la femeia asta, i-am explicat că nu am avut nicio treabă cu femeia și să aibă încredere în mine. La ce mesaje mi-a dat mie și familiei mele, vă spun eu, orice bărbat din lume, doar din lemn să nu fie, ar fi reacționat. Jop, un șut în fund!

În fiecare zi primesc mesaje de amenințare și cu tot felul de injurii, atât eu, cât și familia mea, soția și mama. Întâi trimite mesaje și apoi ne blochează, ca să nu mai putem să-i răspundem. Am izbucnit, și da, i-am dat o palmă în momentul în care a trecut cu fiica ei pe lângă mine și a zis că eu nu sunt un exemplu.

Păi, ea ce exemplu este când își bagă și-si scoate în familia mea. Eu nu accept, nu permit ca cineva să se ia de familia mea. Luni depun și eu plângere pentru că am fost provocat, nu mi se pare corect ca o femeie matură, la 42 ani, să mă învinovățească că am vrut să o violez.

Dacă voiam să fac asta, trebuia să sune la Poliție sau să se ducă să-mi facă plângere, să fiu audiat pentru viol. Dar ea pozează în victimã, pentru că nu e primul caz de genul acesta, mai are plângeri făcute”, a mai spus Petrică.

