„Ieri (marţi) seara, un vehicul umanitar al ONU identificat în mod clar, care făcea parte dintr-un convoi complet coordonat cu (Forţele armate israeliene) a fost atins de zece ori de tiruri israeliene”, a denunțat un purtător de cuvânt al secretarului general al ONU Antonio Guterres, Stephane Dujarric.

Cele două persoane de la bordul vehiculului au fost salvate de blindaj, a precizat el.

Acest eveniment „este ultimul care subliniază că sistemele implementate în vederea coordonării nu funcţionează”, a subliniat el.

„Continuăm să cooperăm cu (Forţele armate israeliene) pentru a ne asigura că astfel de incidente nu se repetă”, a declarat purtătorul de cuvânt.

NEW – the @UN's World Food Programme is pausing all aid movement within #Gaza, after one of its convoys was fired upon by @IDF forces near a checkpoint yesterday. pic.twitter.com/j3zgxXFp03