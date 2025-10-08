„Nu există niciun judecător care să-l condamne. Va mânca gloanțe așa cum le-a mâncat Astrit Kalaja!”

„Cei care îl vor condamna pe Elvis se vor confrunta cu același lucru. Cei care îl vor condamna pe nepotul meu se vor confrunta cu gloanțe! De 13 ani scriu premierului și întregului guvern să ne dea proprietatea pentru că am cumpărat-o”, a spus Gjovalin Shkambi, unchiul ucigașului.

„Nu mi-e absolut deloc frică de răzbunare, am început războiul. Când îl vor condamna pe băiatul ăla, va fi judecat în sala de judecată cu gloanțe. Pentru că statul m-a trădat. Am cumpărat de la stat. Nu există niciun judecător care să-l condamne. Va mânca gloanțe așa cum le-a mâncat Astrit Kalaja!”, a mai spus Gjovalin.

Arestat pentru „amenințare cu comiterea de acte cu intenție teroristă”

Imediat după declarațiile de amenințare, poliția din Shkodra, nord-vestul țării, a anunțat că l-a arestat pe Gjovalin Shkambi. Materialele procedurale vor fi trimise Parchetului de pe lângă Tribunalul de Primă Instanță din Shkodra, pentru luarea măsurilor ulterioare, pentru infracțiunile de „amenințare la adresa unui judecător” și „amenințare cu comiterea de acte cu intenție teroristă”.

Judecătorul de apel Astrit Kalaja a fost împușcat mortal în sala de judecată, pe 6 octombrie, după ce a pronunțat o hotărâre privind un litigiu privind proprietatea, într-un eveniment fără precedent, însoțit de șoc și îngrijorări cu privire la securitatea sistemului judiciar.

Trăgătorul a fost identificat drept Elvis Shkambi, 30 de ani, parte la proces. Shkambi și-a rănit și adversarii din litigiu, un tată și fiul lui.

Elvis Shkambi, Gjon, 56 de ani, alt unchi de-ai săi, și Banush Koxhaj, 63 de ani, agentul de pază al Curții de Apel Tirana au fost arestați. Cei doi răniți, Ragip și Ervis Kurtaj, sunt sub supravegherea medicilor, dar în afara pericolului.

Ședința de judecată avea obiectul „Opoziție la executare silită”, în care Ragip Kurtaj și fiul său erau părți, pârâtul era executorul judecătoresc, iar terții erau Elvis și Gjon Shkambi.

Cum a introdus arma în sala de judecată

Conform anchetei, în ziua incidentului, la ora 13.42, Elvis Shkambi a ajuns la sediul Curții de Apel împreună cu unchiul său, Gjon. Cei doi au trecut prin dispozitivul de scanare de la intrare, care a semnalat prezența metalului. Dispozitivul a aprins lumini roșii, avertizând asupra unui obiect metalic, cel mai probabil arma de foc pe care Elvis Shkambi o purta la centură.

Cu toate acestea, ofițerul de securitate aflat în serviciu, Banush Koxhaj, nu a întreprins nicio acțiune de control, rămânând așezat pe scaunul său și neexercitând control fizic asupra persoanelor și nici înregistrându-le în registrul de intrare-ieșire, așa cum prevede protocolul de securitate.

Elvis Shkambi și Gjon Shkambi au stat în holul instanței până în jurul orei 15.29, apoi au intrat în sala de judecată. La ora 15.35, părțile s-au ridicat și, imediat după ce judecătorul Astrit Kalaja a anunțat verdictul, Elvis Shkambi a scos un pistol de la centură și a tras de mai multe ori asupra judecătorului, care, în urma rănilor suferite și după acordarea primului ajutor, a decedat în timpul transportului la spital – comunicatul poliției

După împușcături, făptașul a părăsit sala de judecată și a predat arma unui angajat al instanței aflat într-o altă cameră. Apoi a ieșit în curte, unde a fost neutralizat și arestat de forțele de poliție sosite la fața locului.

Ancheta privind uciderea judecătorului Kalaja este condusă de Parchetul Special, care verifică motivele nerespectării măsurilor de securitate în incinta Curții de Apel.

