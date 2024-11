Inițial, unele publicații au notat că fostul afacerist s-ar fi înecat cu mâncare și a murit, însă, potrivit informațiilor apărute ulterior, Silviu Prigoană ar fi suferit un accident vascular cerebral sau un stop cardiorespirator.

Adriana Bahmuțeanu, fosta soție a lui Silviu Prigoană, a afirmat că trăiește un adevărat șoc după ce a aflat că afaceristul a murit. Mai mult decât atât, vedeta a comentat și pe marginea subiectului potrivit căruia fostul ei soț nu mai forma un cuplu cu actuala lui parteneră.

Silviu Prigoană a mers în Italia

„Nu știu ce să spun exact. M-am întâlnit cu femeia aceasta doar de câteva ori, întâmplător, la mall. Am vorbit cu ea câteva minute. Nu am nimic cu femeia, să fie sănătoasă! Nu am nimic împotriva ei. Ba din contra, acum, în vacanța copiilor, le-am dat procură să meargă cu copiii în Italia. Acum o săptămână, la sfârșitul lui octombrie”, a spus Adriana Bahmuțeanu, potrivit celor de la Adevărul.

Astfel, prin această declarație Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit că în urmă cu aproximativ două săptămâni, Silviu Prigoană a fost plecat în Italia alături de partenera lui și de cei doi copii pe care îi are el cu fosta soție.

La Antena Stars, în cadrul emisiunii „Un show păcătos”, Adriana Bahmuțeanu a afirmat că vrea să-și ia copiii acasă la ea, însă aceștia refuză.

„Situația este halucinantă! În cursul zilei, copiii au vrut să vină cu mine pe seară. Acum, când am ajuns să îi iau, s-a făcut seară. Între timp au zis că nu mai vin, că rămân în casă. În telefon se auzea menajera care mă înjura. Eu nu știu cu cine sunt copiii în casă. Nu am văzut decât un avocat. Avocatul decedatului. Cu cine rămân copiii mei aici? Eu nu am reușit astăzi să îmi strâng în brațe copiii pentru că le-a murit tatăl. Copiii mei sunt în șoc”, a spus fosta soție a lui Silviu Prigoană.

„Copiii refuză să vină. Rămân copiii cu frații, sunt adulți în casă”, a spus un reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).

