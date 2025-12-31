Temperaturile au ajuns la -22 de grade Celsius la Vârful Omul

Dimineaţa zilei de 31 decembrie 2025 a îngheţat jumătate de ţară. Temperaturile au ajuns la -22 de grade Celsius la Vârful Omul, dar şi în oraşe sau staţiuni a fost ger, cu temperaturi sub cele normale.

„Astăzi am avut o vreme mai rece decât în mod obișnuit și va urma o noapte geroasă, mai ales în zonele depresionare, acolo unde deja s-au înregistrat valori de -14 grade, așa cum s-a întâmplat și în ultimele nopți”, a declarat Mateescu la televiziunea Digi 24, citat[ de Informat.

De asemenea, ea a precizat că temperaturile minime din noaptea de Anul Nou vor caracteriza o vreme geroasă în zonele centrale și nordice, inclusiv în București, unde se așteaptă minime între -7 și -9 grade Celsius.

Până la ora 20.00 a zilei de 31 decembrie, a fost în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului, în special în Moldova, zona montană și sud-vestul țării, iar la altitudini mai mari de 1.700 de metri, vitezele vântului au atins chiar și 90-100 km/h. Vântul s-a mai domolit, dar temperaturile foarte scăzute vor fi resimțite din plin, în continuare.

Vremea la începutul lui 2026

Conform Elenei Mateescu, vremea din primele zile ale anului va fi schimbătoare. „În prima zi a anului, cu minime de până la -10 grade în depresiuni, până la -3 grade în zona litoralului și chiar în Capitală spre -6 grade.”

În 2 și 3 ianuarie, temperaturile vor crește, ajungând la maxime între 0 și 9 grade Celsius, iar în București până la 6-7 grade. Totodată, vor apărea intensificări ușoare și moderate ale vântului, cu viteze de 30-45 km/h.

Începând cu 4 ianuarie, un nou val de aer rece ar putea ajunge în România, mai ales în jumătatea nordică a țării. „Semnalul arată o probabilitate de apariție a unor fenomene de iarnă, în special în regiunile intracarpatice și în nordul Moldovei, dar și în restul țării” a declarat Mateescu.

Luna ianuarie rămâne cea mai rece lună a anului, iar la munte ninsorile ar putea deveni mai consistente după această dată.

În Capitală, temperaturile ar putea coborî între -7 și -5 grade, iar în zonele periferice chiar la -9 sau -10 grade. „Din 4 ianuarie vedem posibilitatea formării unui strat consistent de zăpadă, inclusiv în zona montană” a mai adăugat directoarea ANM.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE