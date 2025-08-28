Ungaria se opune în instanță utilizării dobânzilor rusești

Procesul contestă decizia Consiliului UE din anul trecut de a aloca asistență militară Ucrainei prin intermediul Facilității Europene pentru Pace (EPF), principalul instrument de ajutor pentru apărare al blocului.

Decizia implementată în februarie acordă Ucrainei 99,7% din plățile dobânzilor din activele rusești înghețate, reprezentând aproximativ 3-5 miliarde de euro anual în sprijin.

Ungaria este considerată cel mai prietenos guvern față de Kremlin din UE și a obstrucționat în mod repetat ajutorul pentru Ucraina, sancțiunile împotriva Rusiei și discuțiile de aderare ale Kievului.

Contextul înghețării activelor rusești

Țările occidentale au imobilizat aproximativ 300 de miliarde de dolari în active suverane rusești la izbucnirea războiului la scară largă, cu aproximativ două treimi deținute în UE.

Argumentele Ungariei

În procesul inițiat la Curtea de Justiție a UE și ulterior trimis la Tribunalul General, Budapesta cere „anularea deciziei… privind alocarea sumelor pentru măsuri de asistență pentru furnizarea de sprijin militar Forțelor Armate Ucrainene” și „obligarea pârâților la plata cheltuielilor”.

Budapesta susține că EPF a încălcat legea ignorând veto-ul său, deoarece nu este un „stat membru contribuitor”.

Ar putea dura ani până când instanța va ajunge la un verdict, în timp ce finanțarea UE ar putea continua și prin instrumentul Facilității pentru Ucraina, potrivit Euronews.

În iunie 2024, Ungaria a intentat un proces similar contestând o decizie EPF de a sprijini Ucraina, iar cazul este încă în curs de audiere.

UE și statele sale membre au furnizat aproape 186 miliarde de dolari în asistență financiară, militară și umanitară Ucrainei – inclusiv 12,8 miliarde de dolari prin EPF – de când Rusia și-a lansat invazia la scară largă în 2022.

Știrea vine în contextul escaladării tensiunilor dintre Kiev și Budapesta. Cele două țări au schimbat replici dure după ce dronele ucrainene au lovit în mod repetat conducta rusă Druzhba, care livrează petrol și Ungariei și Slovaciei.