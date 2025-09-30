Experți în atacuri cu drone

Înființată în 2022, brigada este specializată în atacuri cu drone. Operatorii ucraineni au distrus unsprezece mașini, nouă motociclete, două camioane UAZ, două vehicule blindate, patru adăposturi și clădiri rezidențiale pentru personal, patru drone inamice și au eliminat cel puțin 20 de ruși.

„Păsările lui Magyar” este numele de cod al uneia dintre unitățile de elită din Ucraina. A fost înființată în 2022 de Robert „Magyar” Browdie ca parte a Batalionului 206 Apărare Teritorială. Grupul de voluntari a efectuat inițial activități de recunoaștere în jurul Hersonului.

Treptat, dimensiunea și domeniul de operațiuni al formațiunii au început să se extindă. În prezent, Brigada Independentă 414 este specializată în atacarea țintelor inamice cu drone de luptă.

Un elicopter rusesc de 10.000.000 de dolari a fost doborât de ucraineni cu o dronă de 500 de dolari

Recomandări Clara Volintiru, director GMF-România: „Odată ce Maia Sandu și-a asigurat majoritatea parlamentară, cred în scenariul 2030 de aderare a Republicii Moldova la UE”

Recent, Ucraina a reușit o nouă lovitură spectaculoasă pe frontul invaziei ruse. Un elicopter militar rusesc de tip Mi-8, evaluat la peste 10 milioane de dolari, a fost distrus de soldații ucraineni folosind o dronă FPV care costă aproximativ 500 de dolari, scrie publicația Kiev Post.

Comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot, Robert „Magyar” Browdi, a anunțat pe Telegram că aparatul a fost lovit de militarii Brigăzii 59. Într-un videoclip de 30 de secunde, care a fost distribuit ulterior si pe X, drona lovește elicopterul, urmată de o explozie puternică, după care aparatul ia foc și se prăbușește într-un nor de fum negru.

Ulterior, unitatea ucraineană „Prădătorii Înălțimilor” a confirmat că ținta a fost un Mi-8 rusesc. „Astăzi am adăugat o altă țintă valoroasă la colecția noastră. Echipajul «Baltika» a distrus un Mi-8 rusesc în valoare de peste 10 milioane de dolari și au făcut-o cu o mică dronă FPV de 500 de dolari”, a transmis unitatea.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE