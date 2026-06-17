„Scurte contacte au avut loc la nivel diplomatic, în ultimele săptămâni, în scopul de a deschide canale de comunicare, dar nu am discutat nimic pe fond”, a spus oficialul european.

În timp ce Rusia este defensivă, chestiunea relansării negocierilor de pace a recăpătat importanță. Europenii intenționează să participe la negocieri, dar caută în continuare modalitățile prin care ar putea face acest lucru.

„În orice viitor scenariu, UE va avea interese de apărat. Prin urmare, este important să dispunem de canale diplomatice cu Rusia”, a declarat oficialul european citat de AFP.

„UE nu este parte mediatoare. UE susține Ucraina în eforturile pentru a ajunge la o pace justă și durabilă”, a adăugat sursa.

Aceeași sursă afirmă că Antonio Costa lucrează în „coordonare strânsă” cu cei 27 de lideri de stat din UE asupra unor posibile interacțiuni cu Rusia „și subiectelor care ar putea fi abordate atunci când va veni momentul”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, așteptat joi la Bruxelles, a îndemnat UE să joace un rol activ în eventualele negocieri cu Rusia.

În ultimele luni, mai multe runde de discuții între Ucraina și Rusia, mediate de SUA, nu au dus la găsirea unor puncte de lansare a negocierilor.

Reuniți săptămâna aceasta la Evian, liderii G7 și-au afișat voința de a intensifica presiunile asupra Rusiei prin sancțiuni pentru a opri războiul din Ucraina.

Președintele american Donald Trump și-a arătat intenția de a reimpune sancțiunile asupra petrolului rusesc, suspendate de câteva luni pentru a contracara explozia prețurilor pe fondul războiului din Iran.

Europa nu va fi niciodată „o parte mediatoare neutră” între Rusia și Ucraina, a subliniat, la sfârșitul lunii mai, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, cerând ca statele europene să stabilească în primul rând o poziție comună, apoi un reprezentant pentru negocieri.

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