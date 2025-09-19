Țările care importă gaz natural lichefiat din Rusia

Noul pachet de sancțiuni conține prima interdicție impusă vreodată asupra importurilor de gaz natural lichefiat. „Acest lucru va accelera mult eliminarea treptată a gazului rusesc din Europa”, a declarat comisarul Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie, într-un interviu acordat Euronews.

UE a aplicat de mult timp sancțiuni, care necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre, importurilor de petrol și cărbune rusesc, dar a lăsat gazul rusesc neatins. Până vineri, 19 septembrie 2025, când Comisia Europeană a propus, pentru prima dată, aplicarea de sancțiuni asupra gazului rusesc, în special asupra gazului natural lichefiat (GNL), care astăzi continuă să fie importat în Belgia, Țările de Jos, Franța, Spania și Portugalia.

„Situația este foarte gravă. Putin refuză să se așeze la masa negocierilor. Avem drone rusești deasupra teritoriului statelor membre și acest lucru, desigur, nu poate fi tolerat. Trebuie să existe consecințe, și de aceea luăm această măsură”, a precizat comisarul european Dan Jørgensen.

Comisia a prezentat anterior un plan pentru eliminarea tuturor achizițiilor de combustibili fosili ruși până cel târziu la sfârșitul anului 2027.

Recomandări Adevărul despre afirmația lui Nicușor Dan că judecătorii români muncesc cel mai mult din Europa. Ce spun cifrele

Însă, sub presiunea puternică a lui Donald Trump, care a îndemnat europenii să întrerupă toate legăturile energetice cu Moscova, Bruxelles a luat măsuri pentru a accelera procesul. Dacă va fi aprobat, pachetul va aduce sfârșitul GNL-ului rusesc la 1 ianuarie 2027.

Anul trecut, UE a cheltuit aproximativ 21,9 miliarde de euro pe energia rusă.

„Concluzia este că acest lucru va accelera eliminarea treptată a gazului rusesc din Europa”, a declarat Jørgensen.

Interdicția privind gazul natural lichefiat rusesc necesită sprijin unanim din partea membrilor UE

Noua interdicție privind GNL rusesc, care este o sancțiune, necesită sprijin unanim. Acest lucru înseamnă că guvernele individuale vor putea bloca măsurile.

Toate privirile vor fi îndreptate spre Ungaria și Slovacia, care au o lungă istorie de veto-uri. Cele două țări nu cumpără GNL rusesc, dar primesc în continuare petrol rusesc prin conductele „Drujba” și gaz rusesc prin conductele TurkStream.

Ungaria și Slovacia au organizat o campanie de opoziție împotriva eliminării treptate a energiei rusești, susținând că aceasta ar pune în pericol securitatea națională, ar crește prețurile pentru consumatori și ar genera procese de despăgubire de miliarde de euro.

Jørgensen, care a luat legătura cu ambele țări pentru a le discuta preocupările, și-a exprimat speranța că interdicția privind GNL-ul rusesc va fi adoptată.

„Am făcut multe pentru a ne asigura că nicio țară, inclusiv Ungaria sau Slovacia, nu se va confrunta cu probleme legate de securitatea aprovizionării sau de creșteri bruște ale prețurilor, deoarece am diversificat sursele de aprovizionare cu gaz și suntem pregătiți, dispuși și capabili să facem acest lucru și mai mult”, a mai precizat, pentru sursa citată, comisarul european pentru energie.

Anul trecut, blocul european a cumpărat 20,05 miliarde de metri cubi (bcm) de GNL rusesc și 31,62 bcm de gaz rusesc transportat prin conducte, reprezentând 19% din consumul total de gaz.

UE s-a orientat puternic către GNL produs în SUA, ceea ce a determinat criticii să avertizeze că dependența istorică de energia rusă este înlocuită cu o versiune americană.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE