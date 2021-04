Universitatea de Arte din București vrea să ia în proprietate lucrările studenților și cotă din vânzarea lor. Studenții se revoltă

După ce studenții au protestat față de măsurile luate, pe 20 aprilie, a avut loc o nouă întâlnire, prin care s-a încercat aplanarea conflictului și deschiderea negocierilor. Conducerea UNArte a comunicat și public punctul său de vedere și încearcă să ajungă la un consens cu studenții. Problema drepturilor de autor și a cotei de 70% urmează a fi dezbătută în luna mai, după Paști.

Ce a generat conflictul?

În urma ședinței senatului UNArte, din 15 aprilie, s-a hotărât:

„Lucrările cu caracter didactic artistic, realizate de către studenți în atelierele de creație sub îndrumarea profesorilor coordonatori (titulari sau asociați) din cadrul UNArte pe parcursul întregului ciclu universitar de licență și master, sunt considerate bunuri aflate în proprietatea universității. UNArte își rezervă dreptul de a utiliza aceste lucrări în expoziții, evenimente de promovare etc. În cazul în care o lucrare se va vinde, UNArte va stabili o cotă procentuală de 30% din prețul vânzării, care va fi virată autorului“.

Studenții s-au opus deciziei, dar fără succes. Susțin că nu au fost consultați cu privire la această propunere, iar în contractele de școlarizare pe care le-au semnat la începutul anului universitar există o clauză similară, care nu includea însă ipoteza vânzării și despre care nu au fost avertizați în momentul semnării.

„Noi am văzut prima dată ideea cu 30% în ordinea de zi a ședinței de Senat din 15 aprilie. Dar nu am fost întrebați dacă avem schimbări de adus înainte de ședința de Senat. Din păcate, a fost o perioadă mai aglomerată și am fost în Senat mai puțini studenți decât ar fi trebuit; noi am votat contra, dar a trecut pentru că eram puțini“, explică Ioana Vîlcu, studentă în anul II și reprezentanta în Senat a studenților de la Arte Textile și Design Textil.

Contractele de școlarizare ale studenților de la UNArte se reînnoiesc în fiecare an.

„În unul dintre punctele de la sfârșitul contractului se spunea că lucrările pe care noi le facem pe tot parcursul ciclului universitar, în cadrul universității, intră în patrimoniul universității. Aici e o problemă: patrimoniu are un spectru mult mai larg decât proprietate. Acum, domnul rector ne-a spus că noi am semnat pentru această idee de 30% în momentul în care am semnat contractele, ceea ce nu e chiar așa, mai ales că nu știam la momentul respectiv că s-au adus modificări“, mai spune Ioana, care nu făcea parte din senat anul trecut, când s-a votat acest contract.

Ioana spune însă că nici colegii ei nu știau despre modificările aduse.

ANOSR: „Universitatea se contrazice“

Decizia UNArte a generat discuții publice și proteste din partea studenților: a fost creată o petiție, pe declic.ro, care până în acest moment a adunat peste 6.900 de semnatari, prin care se cere eliminarea noilor prevederi din regulamentul instituției.

ANOSR (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România) a emis, pe 19 aprilie, un comunicat prin care susține protestul studenților la UNArte.

„Modificarea este una absolut incorectă. (…) De altfel, chiar universitatea se contrazice, recunoscând o cotă de coproprietate de 30% a studenților la vânzare, și așa incorectă și inegală față de reala contribuție a studentului, după ce clamează proprietatea exclusivă a creațiilor studenților“, se mai arată în comunicat.

UNArte – Ziua Porților Deschise FOTO Facebook UNArte



O expoziție pe bucăți

În sprijinul studenților au venit și reprezentanții platformei independente „Nevăzuții”, în colaborare cu Cazul 101, un spațiu neconvențional de artă contemporană din București, care au demarat campania „Donez și eu pentru UNArte“.

Prin acest eveniment, artiștii români sunt invitați să doneze o lucrare, în perioada 21 aprilie – 7 mai, la Atelierele Malmaison. Ulterior, la Cazul 101 va avea loc o expoziție colectivă atipică: „O parte din lucrare, în procent de 30%, va fi inclusă într-o expoziție colectivă găzduită de Cazul 101 în data de 8 mai. Restul de 70% va fi donat UNArte în aceeași zi“, scriu organizatorii evenimentului.

Conducerea motivează decizia ca fiind o formă de protecție a instituției

Măsura luată de universitate vine ca o formă de protecție față de societățile care colectează drepturi de autor, explică rectorul Cătălin Bălescu pentru culturaladuba.ro:

Anticipez că într-o perioadă relativ scurtă de timp, când se vor regla lucrurile la drepturile de autor, vom fi în situația de a plăti expunerea lucrărilor studenților din expozițiile pe care le organizăm noi. Deci vor fi niște taxe pe fiecare lucrare în parte. Rectorul Cătălin Bălescu:

Până acum nu au existat cazuri în care universitatea să fie nevoită să plătească astfel de taxe, susțin reprezentanții studenților.

Pe 19 aprilie, Universitatea de Artă a revenit cu un comunicat, prin care a făcut unele clarificări, susținând că obiectivul acestei măsuri nu a fost de a colecta și comercializa operele studenților.

„Articolul a fost conceput cu scopul de a proteja instituția, în relația cu parteneri externi, cu privire la taxele de reproducere, drepturi de autor etc. Exercitarea acestui drept este limitat doar la expunerea, promovarea și, eventual, comercializarea cu acordul autorului pe parcursul perioadei de studiu“, spun reprezentații instituției.

În ceea ce privește clauza din contractele de școlarizare, instituția de învățământ precizează că aceasta a fost introdusă în conformitate cu regulamentul de funcționare.

O nouă rundă de negocieri, după Paște

Ca urmare a demersurilor publice, conducerea UNArte s-a întâlnit, pe 20 aprilie, cu reprezentanții studenților pentru a încerca aplanarea conflictului.

„Am avut o discuție deschisă, dar încă nu s-a schimbat nimic. Nu ni s-a explicat de unde vine acest procent, însă ni s-a spus de ce a fost introdus. Clauza asta e o măsură de protecție contra asociaților care obligă artiștii să plătească, atunci când merg la o expoziție, o anumită sumă pentru drepturile de autor. De pildă, dacă vrei să expui, trebuie să plătești, să zicem, 75 de lei pe zi către o astfel de asociație. Însă rămâne la latitudinea studentului dacă vrea să vândă o lucrare“, explică Ioana Vîlcu.

În urma discuțiilor, s-a stabilit revizuirea contractelor de școlarizare și completarea regulamentului de comun acord cu studenții. Aceste modificări urmează a fi dezbătute după Sărbătorile Pascale.

„Atât domnul rector, cât și ceilalți membri prezenți ne-au asigurat că menirea noului regulament este de a proteja universitatea de anumite asociații active juridic, exemplificate prin Visarta (n.r. – societate de gestiune colectivă a drepturilor de autor). După aceste clarificări, consider că nu mai vorbim de vreo injustiție sau de vreun abuz, ci de faptul că regulamentul în forma lui actuală nu prezintă toate explicațiile și motivele propunerii lui“, declară Bogdan-Constantin Cașcaval, student în anul II și reprezentantul Departamentului de Grafică.

Tânărul spune că studenții au fost asigurați că intenția cu care a fost scris regulamentul este ca, după încheierea studiilor, drepturile de proprietate să le fie returnate și, totodată, ele să fie aplicabile doar dacă studentul e expus de către universitate.

„Problema se află în contrastul dintre intenții și formulare“, comentează Bogdan.

Rămâne însă chestiunea procentului revenit studentului din posibilele vânzări, care este sub semnul negocierii. Dar conducerea spune că este deschisă să modifice procentele în favoarea studentului. Bogdan-Constantin Cașcaval, student în anul II:

„Dorim să aplanăm situația“

„Noi nu căutăm agresivitate, dorim să aplanăm situația și vom asculta fiecare parte a problemei, și pe cea a studenților, și pe cea a profesorilor“, declară și Ioana Vîlcu.

„Așteptăm să primim noua propunere de contract și noi reglementări pentru problema cu 30%. Sperăm să se producă aceste schimbări. Dacă nu se va întâmpla nimic, singura afirmație pe care o pot face acum este că nu vom renunța la drepturile noastre, pentru că noi știm cât investim, cât muncim. Domeniul artei e destul de scump, iar facultatea nu ne ajută cu toate materialele de care avem nevoie. Uneori, când folosim ceva de la facultate, trebuie să dăm înapoi”.

Subiectul va fi repus în discuție în luna mai, când vor reveni la negocieri. Până atunci, studenții spun că vor lua o pauză de la proteste și vor încerca să ajungă împreună la o soluție. Totuși, subliniază ei, rezolvarea situației este dependentă de buna-credință de care au fost asigurați în timpul întâlnirii cu reprezentanții universității.



