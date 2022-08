Universitatea din România care pregătește copii de la grădiniță la doctorat. „Studenții vor face practică pedagogică”

Aceasta a fost o strategie de la început, a explicat lectorul Bogdan Neculau, coordonator al programelor preuniversitare, „educarea copilului în aceeași instituție de la grădiniță până la studii superioare”.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a primit autorizație provizorie de la Agenția Română de Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) pentru a organiza, începând chiar de anul acesta, clase de liceu. „Sunt autorizate două profiluri momentan – mate-info și științe sociale. Pe mine m-a încântat foarte tare când comisia ARACIP a apreciat ideea de noutate propusă de noi: elevii să facă fizica în laboratorul de fizică din universitate, pus la dispoziție de facultate. La fel și chimia sau informatica. Cooperarea aceasta este unică. Mai mult, școala va avea și statut de școală de aplicații, studenții vor face practică pedagogică”, a explicat Bogdan Neculau pentru Școala 9.

Copii de la Grădinița Junior, gândită inițial pentru copiii angajaților universității din Iași

Un proiect început din 2003, cu o clasă de grădiniță

UAIC a început în 2003, când rector era Dumitru Oprea, planul de a dezvolta instituții de învățământ preuniversitar în structura universității. Pe vremea respectivă, ca departamente fără personalitate juridică, fiindcă Legea Educației nu specifica foarte clar cum pot fi acestea organizate. În 2003 a fost înființată Grădinița Junior, iar în 2007, școala cu același nume, cu clase I-IV.

Inițial, acestea au fost deschise doar pentru copiii angajaților universității, profesori și personal administrativ. Dar din 2020 a avut loc o schimbare de orientare și atât grădinița, care va avea în curând două clase, cât și școala primară, care are deja două, au fost deschise întregii comunități.

„A fost un obiectiv strategic al universității să înființăm toate treptele învățământului preuniversitar. Ce am reușit să facem: grădinița și școala primară erau în regim privat, cu taxă, le-am trecut la buget, am dublat cifra de școlarizare și în momentul de față avem autorizate toate cele patru trepte din preuniversitar. Suntem, de fapt, singura universitate din țară care are această autorizație”, a declarat și Tudorel Toader, rectorul UAIC.

Bogdan Neculau spune că era un pas natural ca pregătirea oferită de către universitate să fie deschisă integral comunității și să se transforme totul „într-o școală pentru comunitate”. Anul trecut, când a fost obținută autorizația provizorie de funcționare pentru gimnaziu, prima clasă de I-VIII făcută a avut foarte multe solicitări: atât de la părinții copiilor care au făcut I-IV și grădinița la „Junior”, cât și din exterior. Cadrele didactice și angajații universității încă au prioritate, dar admiterea se face pe baza unor probe și a unui interviu cu părinții.

Cursurile la liceu vor începe din 2023

Elevii vor putea să se înscrie la liceul „Cuza” abia de anul viitor. „Dacă formăm clasele acum, admiterea la liceu s-a terminat, deci vor putea veni doar cei care nu au prins loc sau cei care ar vrea să se transfere. Și solicitări avem mai multe, însă am prefera să începem primele clase din 2023. Vom vedea”, a explicat Bogdan Neculau.

Acesta a spus că ar vrea să aștepte și să anunțe oficial organizarea concursului de admitere anul viitor, să dea o șansă reală tuturor elevilor, „nu cine nu a prins loc de la început să vină la noi; aș fi prudent anul acesta”.

În plus, vor avea timp să găsească o soluție legată de spațiu. Liceul a fost autorizat să funcționeze în Corpul B al Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Iaşi, care este îndepărtat, ca zonă, de nucleul universității aflat în cunoscutul cartier Copou.

O altă variantă ar fi organizarea claselor de liceu după-amiază, la sediul Liceului „Garabet Ibrăileanu”, care se află în apropierea universității și a cărei conducere dorește să împartă spațiul.

Predau profesori de la alte licee din Iași

Pentru clasele de liceu deja și-au dat acordul și au semnat contracte să vină să predea profesorii de la o parte dintre cele mai cunoscute licee din Iași: colegiile „Costache Negruzzi”, Național sau „Emil Racoviță”, dar și tineri care au luat titularizarea cu notă mare și au repartiție în mediul rural, însă au recomandări de la profesorii facultăților pe care le-au absolvit.

„Avem, spre exemplu, un profesor tânăr absolvent al Facultății de Biologie care predă biologia și are un succes fantastic, este foarte iubit de copii. M-a încântat că la gimnaziu sunt colegi din preuniversitar care și-au dorit să vină să predea și sunt colegi buni, care formează un mediu competitiv”, a spus Bogdan Neculau.

Profesorii pot fi angajați, conform legii, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, acesta fiind și planul pe termen lung. Momentan, ei au încheiate contracte la plata cu ora.

