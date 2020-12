Unui client i-a picat în cap un hârleț, într-un magazin de bricolaj din Iași. Ce daune a câștigat în instanță

Reclamantul le-a cerut magistraților Judecătoriei Iași să oblige compania la plata unor daune materiale de 752 de lei, dar și la achitarea unor daune morale de 10.000 de lei. Ieșeanul a arătat că prejudiciul material constă în costul certificatului medico-legal, 40 de lei, și costul de transport, 60 de lei, efectuate la spitale.

A cerut daune de 10.000 de lei

„La acestea se adaugă și pierderea câștigului din muncă aferentă zilelor de îngrijiri medicale, respectiv suma de 652 de lei, conform salariului minim la nivelul anului 2017. Cu privire la daunele morale, ar trebui ca pârâta să-mi plătească o despăgubire egală cu suferința psihică resimțită, prin schimbarea esteticului la nivelul capului și prin durerile suferite în momentul loviturii, dar și pe parcursul vindecării, sumă pe care o evaluez la 10.000 de lei”, a subliniat Corduleanu în fața magistraților ieșeni.

Procesul dintre clientul ieșean și magazinul de bricolaj Leroy Merlin a început pe 22 aprilie 2019. Incidentul a avut loc în 2017.

„Pe 22 martie 2017, în jurul orei 15:40, mă aflam în magazinul situat pe bulevardul Chimiei. Voiam să cumpăr materiale și scule, în vederea efectuării unei lucrări. M-am deplasat la raionul de Grădină. Am analizat uneltele poziționate în partea de jos a raftului, care aveau unele defecte. Astfel, le-am pus înapoi, la locul lor, pe raft. În timp ce inspectam atent uneltele, am simțit o lovitură puternică în cap, urmată de un zgomot puternic”, a menționat Dan Corduleanu în fața instanței de judecată.

Am constatat că de sus a căzut un hârleț. În momentul impactului, am simțit o durere puternică, în urma căreia am căzut în genunchi și m-am speriat. Când am dus mâna la cap, în locul în care am simțit impactul, am observat că sângeram. Impactul mi-a cauzat o stare de amețeală. Plângerea clientului:

Clientul a adăugat că angajații magazinului i-au acordat primele îngrijiri medicale, „în toaletă. O persoană m-a spălat și m-a bandajat. Apoi am fost întrebat dacă vreau să fie chemată Salvarea. Am refuzat și am mers singur la Spitalul «Sfântul Spiridon». De acolo, am fost direcționat către Spitalul de Neurochirurgie”.

Pe 23 martie 2017, cetățeanul a obținut un certificat medico-legal, în care s-a constatat existența unei plăgi și s-a concluzionat că aceasta s-a putut produce prin lovire cu un obiect contondent. A avut nevoie de 7-9 zile de îngrijiri medicale.

Cum s-a apărat magazinul

Reprezentanții companiei Leroy Merlin România SRL au depus o întâmpinare la dosar, prin care au cerut respingerea cererii.

„Nu am primit vreo reclamație din partea ieșeanului. Produsul a fost așezat întotdeauna pe suporți speciali, în siguranță. Ca urmare a verificării susținerilor reclamantului, s-a stabilit că, pe 22 martie 2017, un client a luat din raft mai multe hârlețe, le-a studiat și a ales unul. Încercând să pună în raft celelalte hârlețe, a lovit un hârleț din partea de sus a raftului, care a alunecat și l-a lovit în zona capului”, s-a apărat compania, care nu se consideră responsabilă pentru prejudiciul suferit de reclamant.

Magistrații au considerat, totuși, că Leroy Merlin a fost responsabilă pentru producerea accidentului.

Concluzia magistraților

„Instanța constată omisiunea pârâtei de a lua măsuri pentru asigurarea produselor așezate pe rafturi, astfel ca simpla atingere a acestora să nu determine căderea. La stabilirea cuantumului daunelor morale, trebuie să se aibă în vedere ca acestea să aibă efecte compensatorii, neputând să constituie nici amenzi excesive pentru autorii daunelor și nici venituri nejustificate pentru victimele acestora. Instanța constată că reclamantul a invocat un prejudiciu estetic permanent la nivelul frunții. Reclamantul nu a administrat vreo probă în acest sens. Astfel, instanța hotărăște că obligarea pârâtei la plata sumei de 1.000 de lei cu titlu de daune morale este rezonabilă față de suferința psihică provocată reclamantului”, au concluzionat magistrații ieșeni.

Reclamantul mai trebuie să primească suma de 40 de lei, cu titlu de daune materiale și 2.000 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

