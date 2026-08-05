Laura Cosoi traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Prezentatoarea emisiunii Vacanță de vedetă de la Antena Stars a devenit mamă pentru a cincea oară, după ce a adus pe lume o fetiță, pe care a numit-o Nina.

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La scurt timp după naștere, vedeta și micuța au fost externate și s-au întors acasă, unde au fost întâmpinate cu o surpriză pregătită de cele patru surori mai mari.

Cum au întâmpinat-o surorile pe micuța Nina

Revenirea acasă a fost un moment plin de emoție pentru întreaga familie. Cele patru fiice ale Laurei Cosoi au pregătit mai multe desene și mesaje de bun-venit pentru mama lor și pentru noua surioară.

Prezentatoarea a publicat imagini cu surpriza pe rețelele sociale și le-a arătat urmăritorilor gestul făcut de fetițe. „Așa au așteptat-o fetițele pe Nina acasă”, a scris Laura Cosoi pe Instagram. Imaginile au fost apreciate de fani, care au transmis numeroase mesaje de felicitare și urări pentru întreaga familie.

Laura Cosoi, despre cea de-a cincea naștere: „Este atât de profundă, de firească și, în același timp, atât de excepțională”

La scurt timp după ce a devenit mamă pentru a cincea oară, Laura Cosoi a vorbit despre experiența nașterii și despre emoțiile pe care le-a trăit. Vedeta a descris acest moment ca pe o adevărată călătorie și a mărturisit că, deși travaliul este dificil, îl consideră o experiență unică de fiecare dată.

„Călătoria nașterii este atât de profundă, de firească și, în același timp, atât de excepțională… Cred că aș putea naște de o mie de ori și, de fiecare dată, ar fi ca și cum aș trăi totul pentru prima oară. Travaliul nu este întotdeauna ușor. Este, fără îndoială, o etapă grea, dar în aceeași măsură este frumoasă, plină de sens și de emoție. Este ca o gară în care aștepți, te desparți de o parte din tine, dar, în același timp, te întâlnești cu minunea pe care ai așteptat-o luni întregi”, a spus Laura Cosoi.

Familia Laurei Cosoi s-a mărit

Odată cu venirea pe lume a micuței Nina, familia Laurei Cosoi a devenit și mai numeroasă. Prezentatoarea și soțul ei sunt acum părinții a cinci fete, iar vedeta a vorbit în repetate rânduri despre bucuria pe care i-o aduce viața de familie și despre faptul că maternitatea ocupă un loc important în viața ei.

Revenirea acasă a fost marcată de un moment special, iar desenele și mesajele pregătite de surorile mai mari au transformat prima zi a Ninei în familie într-o amintire pe care Laura Cosoi a ales să o împărtășească și cu cei care o urmăresc în mediul online.

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