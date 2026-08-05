Meteorologii anunță că valul de căldură va fi intens și persistent în cea mai mare parte a țării în zilele de miercuri, joi și vineri (5, 6 și 7 august), urmând să scadă treptat în intensitate sâmbătă, 8 august, când se va restrânge către sud-vestul și sudul teritoriului.

„Va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități”, transmite ANM.

Temperaturile maxime vor ajunge miercuri și joi de la 29-31 de grade pe litoral până la 40-41 de grade în Câmpia de Vest. Vineri și sâmbătă, valorile termice vor scădea treptat, însă în sud-vest și sud se vor mai înregistra temperaturi de 36-38 de grade. Nopțile vor rămâne tropicale în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi minime cuprinse între 20 și 26 de grade.

Cod roșu de caniculă în șapte județe

Pentru intervalul 5 august, ora 10:00–7 august, ora 10:00, ANM a emis cod roșu de caniculă pentru județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin.

Meteorologii avertizează că în aceste zone valul de căldură intens va persista, iar temperaturile vor fi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.

„Temperaturile maxime vor fi de 37…39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și de 39…41 de grade în județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin”, precizează ANM.

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime de până la 25-26 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în Dealurile de Vest.

Cod portocaliu de caniculă în Moldova, Oltenia și Transilvania

În perioada 5 august, ora 10:0–7 august, ora 10:00, este valabil cod portocaliu de caniculă pentru Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei.

În aceste regiuni, valul de căldură se va intensifica, iar temperaturile maxime vor ajunge la 35-38 de grade „Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități”, arată meteorologii ANM.

Local, nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime între 20 și 24 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în dealurile Moldovei.

Cod galben în Dobrogea, Muntenia și estul Transilvaniei

ANM a emis cod galben pentru Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei, valabil în perioada 5 august, ora 10:00 – 7 august, ora 10:00.

Miercuri și joi, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, iar pe arii extinse va fi caniculă. Maximele vor fi cuprinse între 30-31 de grade pe litoral și 36-37 de grade în Muntenia.

Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar nopțile tropicale vor apărea pe alocuri, cu minime de 20-24 de grade.

Furtuni în 34 de județe și București: sunt anunțate vijelii și ploi torențiale

Pe lângă temperaturile ridicate, meteorologii au emis și o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă joi, 6 august, între orele 12:00 și 21:00.

Zonele vizate sunt nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și zona montană. În aceste regiuni sunt prognozate intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni.

„Vitezele la rafală vor fi de 50…70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h”, informează ANM.

Cantitățile de apă vor ajunge în intervale scurte de timp, de 1-3 ore, la 15-20 l/mp, iar în zonele montane, pe arii restrânse, la 30-50 l/mp. Meteorologii precizează că fenomene asociate instabilității atmosferice vor fi posibile pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Vreme severă și în următoarele zile

Potrivit informării meteorologice, valul de căldură va începe să se retragă treptat din unele regiuni începând de sâmbătă, însă temperaturile vor rămâne ridicate în sud-vestul și sudul țării.

În paralel, perioadele de instabilitate atmosferică vor continua să afecteze mai multe zone, cu posibilitatea apariției ploilor torențiale, vijeliilor și descărcărilor electrice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE