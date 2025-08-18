Pericole la coastă

Erin a devenit un uragan extrem de periculos peste noapte. Deși se așteaptă să rămână în largul coastei, experții avertizează asupra riscurilor semnificative.

Valuri înalte și curenți puternici vor afecta plajele de la Florida până în New England. Autoritățile îndeamnă la precauție extremă pentru cei care se aventurează în apă.

Impactul uraganului Erin „pune în pericol viața oamenilor”. Locuitorii și turiștii din zonele vulnerabile au primit ordin de evacuare.

Centrul Național pentru Uragane (NHC) monitorizează o zonă cu potențial de dezvoltare tropicală în urma uraganului Erin. Există o probabilitate medie ca un nou sistem să se formeze în următoarea săptămână.

Experții urmăresc un grup de furtuni dezorganizate lângă coasta Africii. Acestea ar putea evolua pe măsură ce se deplasează spre vest, spre Caraibe.

Erin, primul uragan major al sezonului

Uraganul Erin a atins categoria 5 în weekend, devenind primul uragan major din Atlantic în 2025. Intensificarea sa a fost remarcabilă, trecând de la categoria 1 la 5 în doar câteva ore.

Furtuna a atins vânturi susținute de 260 km/h, clasificând-o drept un uragan catastrofal. Această evoluție rapidă subliniază natura imprevizibilă a acestor fenomene meteorologice extreme.

Escadronul 53 de Recunoaștere Meteorologică a efectuat zboruri periculoase în interiorul uraganului. Un videoclip distribuit de aceștia arată echipajul unui „Hurricane Hunter” pătrunzând în ochiul furtunii.

Aceste misiuni sunt cruciale pentru colectarea de date. Informațiile obținute ajută NHC să îmbunătățească acuratețea prognozelor și a avertizărilor.

Autoritățile îndeamnă rezidenții din zonele potențial afectate să rămână vigilenți și să urmeze instrucțiunile oficiale. Pregătirea pentru situații de urgență și monitorizarea constantă a actualizărilor meteo sunt esențiale.

Impactul economic

Evacuările și întreruperile cauzate de Erin vor avea consecințe economice semnificative pentru comunitățile costiere. Turismul, o sursă vitală de venituri pentru multe zone, va fi grav afectat.

Experții climatologi avertizează că intensitatea crescută a uraganelor precum Erin ar putea deveni mai frecventă în viitor, din cauza schimbărilor climatice.

