Centrul uraganului Fiona, trecut în categoria cicloanelor post-tropicale, a străbătut estul provinciei Noua Scoție, aducând vânturi puternice şi ploi abundente, a anunțat centrul Naţional pentru Uragane din Statele Unite (NHR).

Furtuna a slăbit în intensitate pe măsură ce s-a îndreptat spre nord. Sâmbătă dimineaţă, la ora locală 05:00, Fiona se afla la circa 255 de kilometri nord-est de oraşul Halifax, cu vânturi de 150 de km/h şi deplasându-se spre nord cu aproximativ 43 de km/h, a precizat NHR.

Din cauza vântului puternic, peste 376.000 de oameni din cei aproape 1 milion de locuitori din Noua Scoție au rămas fără curent electric, potrivit centrului de întreruperi de curent din regiune, citat de CNN.

Daylight is beginning to break as Ferocious Fiona continues to rip away at Nova Scotia. Hydro poles and lines coming down across the roadways in Sydney. #Fiona #Canada #NSwx @MyRadarWX pic.twitter.com/Se52UwtLEa