Rușii și ucrainenii „intenționează să continue negocierile în această săptămână, de data aceasta în format bilateral. O prezență americană este posibilă”, a declarat Rubio în timpul unei audieri în Comisia pentru Relații Externe din Senatul SUA, potrivit The Moscow Times.

Marco Rubio a precizat că emisarul special american pentru misiuni de pace Steven Witkoff și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, nu vor participa la discuții.

Șeful diplomației americane a precizat că negocierile se concentrează acum pe un subiect-cheie, și anume cererea regimului de la Moscova cu privire la cedarea Donbasului.

„Lucrăm activ pentru a determina dacă pozițiile ambelor părți în această chestiune pot fi reconciliate. Este un pod pe care nu l-am trecut deocamdată”, a declarat Rubio.

Din perspectivă politică, este dificil pentru Ucraina să „ia în considerare ideea” concesiilor teritoriale, a apreciat el.

Runda anterioară de discuții trilaterale de la Abu Dhabi, care a avut loc duminica trecută, a fost descrisă de Steven Witkoff ca fiind „foarte constructivă”. Kremlinul a respins această apreciere și a cerut Ucrainei să-i cedeze teritorii, în special Donbasul.

