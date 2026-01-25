Într-un interviu acordat propagandistului Pavel Zarubin, care prezintă în fiecare luni seara o emisiune dedicată liderului rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov a făcut o apreciere opusă față de americani în legătură cu discuțiile de pace de la Abu Dhabi și a cerut, la fel cum a procedat cu câteva ore înainte de întâlnirea din capitala Emiratelor Arabe Unite, ca președintele american Donald Trump să dea curs așa-zisei „formule de la Anchorage”.

„Am spus de la bun început că ne așteaptă un drum foarte dificil și lung. Nu este unul rapid. Și acum, esența este că, la Anchorage și în ajunul Anchorage-ului, a fost elaborată o formulă specifică pentru rezolvarea problemei teritoriale. Și acum este crucial să o punem în aplicare. Odată ce se va întâmpla asta, putem acționa rapid”, a declarat secretarul de presă al Kremlinului, citat de agenția de presă TASS, obedientă regimului de la Moscova.

Peskov s-a referit la summitul din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Summitul respectiv s-a încheiat mai devreme decât a fost prevăzut să dureze și fără declarații de presă.

Dmitri Peskov îl critică voalat pe Donald Trump

Pe de altă parte, Peskov l-a criticat voalat pe Trump, dar a introdus și o laudă pentru a nu-l supăra pe președintele american. „Trump este un politician experimentat, care își clădește abordarea pe principiile lumii afacerilor, o lume dură și nemiloasă. Metodele pe care le folosește nu se aliniază chiar cu abordările noastre față de o lume multipolară”, a declarat Peskov pentru emisiunea „Moscova. Kremlin. Putin”.

Secretarul de presă al Kremlinului a adăugat că Donald Trump favorizează metodele „prin forță” în care adversarii săi să „își plece capetele”. „Principalul lucru este să nu facem asta”, a declarat el, citat de ziarul economic Kommersant.

Casa Albă este avertizată din nou că Vladimir Putin nu vrea pace și nu negociază cu bună-credință

Aceste declarații confirmă evaluarea Institutului pentru Studiului Războiului (ISW) potrivit căreia Vladimir Putin nu este dispus să facă pace și ține să prelungească negocierile pentru a profita de graba lui Donald Trump în speranța ca președintele american să-i accepte cererile maximaliste. ISW atrage atenția că regimul de la Moscova invocă adesea „formula de la Anchorage” sau „cauzele profunde” ale războiului din Ucraina pentru a trage de timp în favoarea sa.

„Oficialii de la Kremlin încearcă adesea să exploateze lipsa de claritate asupra rezultatului summitului americano-rus din Alaska, din august 2025, pentru a susține că la summitul respectiv s-a ajuns la o înțelegere și la un acord comun americano-rus pentru a pune capăt războiului din Ucraina și pentru a prezenta acordul în moduri din care să beneficieze Rusia, inclusiv prin mascarea propriilor eforturi de a împiedica procesul de pace”, semnalează experții în securitate de la ISW.

Delegația rusă de la Abu Dhabi a refuzat orice acord în afară de „formula Anchorage”

Prima rundă de discuții de pace trilaterale SUA – Ucraina – Rusia s-a încheiat sâmbătă, la Abu Dhabi, iar o nouă rundă este programată pentru duminica viitoare, 1 februarie. Dacă americanii și ucrainenii au evaluat discuțiile ca fiind constructive, chiar „foarte constructive”, în opinia emisarului special pentru pace Steve Witkoff, rușii au păstrat tăcerea până la declarațiile lui Peskov.

În schimb, presa de propagandă de la Moscova a insistat asupra pretențiilor lui Vladimir Putin de a obține în întregime regiunea georgafică Donbas, formată din două regiuni administrative ucrainene: Donețk și Luhansk. Kremlinul face adesea aluzii că Trump i-ar fi promis acest teritoriu lui Putin în schimbul păcii.

Potrivit The New York Times (NY)T, una dintre chestiunile abordate la Abu Dhabi a fost despre posibilitatea desfășurării de trupe din țări neutre în Donbas sau crearea unei zone demilitarizate. Rusia a respins orice soluții teritoriale care „depășesc acordurile anterior încheiate între Trump și Putin”, notează sursele citate de NYT.

Kremlinul preia din declarațiile lui Trump doar ce-i convine

Practic, Kremlinul încearcă să obțină prin capcane politice ceea ce nu a reușit să cucerească prin forță în 11 ani de război. Putin se chinuiește să obțină Donbasul încă din primăvara anului 2014, dar mai ales după lansarea invaziei la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022. În cazul în care Rusia ar obține această regiune pe cale diplomatică, pacea ar fi doar un moment de refacere a forțelor și a planurilor rusești pentru o nouă ofensivă, de pe poziții mult mai bune decât în primăvara anului 2014 și chiar decât în februarie 2022, observă publicația rusă din exil iStories.

În contextul summitului din Alaska, Donald Trump pare să fi sprijinit propunerea lui Putin de a prelua controlul deplin asupra Donbasului și de a îngheța linia frontului în alte regiuni parțial controlate de Rusia în Ucraina, iar Kremlinul se folosește de unele declarații ale președintelui american, cunoscut pentru schimbările sale dese de poziții, pentru a impune ideea că s-a ajuns la un acord numit „formula Anchorage”.

