Petele de sânge provin de la răni necurățate

Un studiu anterior din 1988 susținea că trupul lui Iisus a fost spălat înainte de înmormântare, contrazicând obiceiurile funerare evreiești descrise în Biblie, conform The Sun.

Dr. Kelly Kearse, imunolog format la Universitatea Johns Hopkins, a investigat această ipoteză, contrazicând studiul din 1988, care susținea că trupul lui Iisus ar fi fost spălat înainte de înmormântare.

Kearse a analizat petele de sânge uman de pe Giulgiul din Torino și a descoperit că acestea provin de la răni proaspete. O descoperire importantă a fost faptul că halourile serice – inele transparente în jurul cheagurilor de sânge – erau vizibile pe multe răni de pe Giulgiul din Torino, relatează Daily Mail.

Imunologul a observat că aceste halouri se formează numai dacă sângele a început să se coaguleze înainte de a atinge pânza. Mai mult, Kearse a concluzionat că niciun proces cunoscut nu ar putea produce petele de sânge prezente pe Giulgiu după ce trupul a fost curățat.

Ce este Giulgiul din Torino

Giulgiul din Torino este o bucată misterioasă de pânză de in care a stârnit dezbateri în rândul cercetătorilor cu privire la originea sa timp de secole. Mulți au sugerat că pânza a fost folosită pentru a-l înfășura pe Iisus înainte de înmormântare, după răstignire.

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Alții au spus că a fost produsă mult prea târziu pentru a fi folosită de Iisus. Giulgiul a fost păstrat din 1578 în capela regală a catedralei San Giovanni Battista din Torino, Italia.

Giulgiul din Torino poartă imaginea unui bărbat cu barbă. Semnele de pe pânză par să corespundă rănilor crucificării, inclusiv urme de coroană de spini pe cap, leziuni la brațe și umeri, precum și lacerații pe spate.

În 1988, cercetătorii au folosit datarea cu carbon pentru a sugera că Giulgiul ar fi fost realizat între anii 1260 și 1390. Cu toate acestea, dr. Liberato De Caro, autorul principal al celui mai recent studiu, consideră că acea cercetare nu este de încredere.

Biblia afirmă că Iosif din Arimateea a fost cel care a înfășurat trupul lui Iisus în pânză de in înainte de a-l așeza în mormânt.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE