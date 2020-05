De Iulian Cuibar,

Localnicii au sunat la 112, speriați de apariția animalelor în satul lor. A fost transmis si un mesaj Ro-Alert, iar la faţa locului au ajuns jandarmii şi vânătorii. Localnicii au făcut gălăgie şi au speriat animalele. Ursoaica a luat-o la fugă, după ce a rupt mai multe garduri, iar micuţii, în vârstă de 3-4 luni au urcat într-un copac, într-o grădină. Gestionarul fondului de vânătoare din localitate i-a tranchilizat pe pui şi i-a dus la marginea pădurii, în speranţa că mama lor se va întoarce să-i caute.



Puii ar fi trebuit să ajungă la sanctuarul Libearty de la Zărnești

Nu s-a întâmplat aşa, motiv pentru care oamenii au sunat la Asociaţia de protecție a animalelor Milioane de Prieteni, pentru ca ursuleţii să poată fi duşi la sanctuarul Libearty din Zărneşti.

Conducerea asociaţiei a şi întocmit documentele necesare preluării puilor de urs, însă, când trebuiau să fie trimişi spre Zărneşti, în cursul zilei de vineri, aceştia nu au mai fost de găsit.

„Cei trei pui ar fi trebuit să ajungă la rezervaţia de la Zărneşti, unde am fi avut mare grijă de ei, aşa cum am avut grijă şi de alţi pui, chiar mai mici decât ei, când au ajuns la noi. Din păcate, am fost anunţaţi după câteva ore că puiuţii au intrat într-un lan de grâu, speriaţi de mulţimea adunată la faţa locului să-i vadă şi nu mai pot fi găsiţi. Deocamdată, sunt daţi dispăruţi, nu ştim dacă vor ajunge sau nu vor mai ajunge să fie aduşi la noi. Noi sperăm să îşi fi găsit mama, în cazul în care nu vor fi găsiţi să fie aduşi la noi, pentru că, altfel, nu vor avea nicio şansă să supravieţuiască”, a explicat Paula Ciotlos, vicepreşedintele Asociaţiei Milioane de Prieteni, care administrează sanctuarul Libearty.



Recomandări TOLO: Cohortarea ta, stat cinic și nemernic! De ce vorbești așa despre părinții și bunicii noștri?

Unul a dispărut, altul a decedat, doar micuța Bamsey a fost salvată.

Odiseea familiei de urși de la Hârseni nu a avut un final fericit. „Mama nu a mai apărut, unul dintre puiuți a decedat, un altul este dispărut și el și doar unul a fost salvat. Pentru cel dispărut suntem extrem de îngrijorați întrucât fără mama lui nu are nicio șansă de supraviețuire. Puiul salvat este o fetiță, căreia îi vom spune Bamsey, dar starea ei nu este încă foarte bună. A fost adusă în Sanctuarul Libearty în jurul orei 3 dimineața, este foarte speriată, deshidratată și slăbită. Micuța Bamsey este monitorizată în permanență și are parte acum de tratament și îngrijire adecvată!”, au declarat, luni, cei de la „Milioane de Prieteni”.





Citeşte şi:

Coronavirusul schimbă intervențiile salvamarilor: „Nu mai facem respirație gură la gură”

Beatrice Mahler, managerul de la “Nasta”, spitalul cu 6 asistente contaminate cu COVID-19, a fost dată în judecată de Ministerul Sănătății, pentru că și-a ocupat ilegal postul

INSP avertizează: cei veniţi din străinătate intră 14 zile în izolare cu toată familia, dacă stau la aceeași adresă. Și membrii de familie care se abat sunt carantinați

GSP.RO De ce s-a ascuns regina Elisabeta a II-a în tufiș de Nicolae Ceaușescu: „Nu făcuse în viața ei așa ceva!”