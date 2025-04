De Roula Khalaf, Henry Foy și Andy Bounds (Bruxelles)

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat pentru Financial Times că UE va încerca să ajungă la un acord „complet echilibrat” cu Washingtonul în timpul pauzei de 90 de zile acordată de Trump pentru aplicarea de tarife suplimentare.

Dar președinta Comisiei a avertizat că este pregătită să extindă dramatic războiul comercial transatlantic la servicii în cazul în care aceste discuții eșuează, incluzând eventual o taxă pe veniturile din publicitatea digitală care ar lovi grupuri tehnologice precum Amazon, Google și Facebook. „Dezvoltăm măsuri de retorsiune”, a declarat von der Leyen, explicând că acestea ar putea include prima utilizare a instrumentului anti-coerciție al blocului cu puterea de a lovi exporturile de servicii.

„Există o gamă largă de contramăsuri … în cazul în care negocierile nu sunt satisfăcătoare”. Ea a declarat că acestea ar putea include tarife pe comerțul cu servicii între SUA și UE, subliniind că măsurile exacte ar depinde de rezultatul discuțiilor cu Washingtonul. „Un exemplu ar fi aplicarea unei taxe pe veniturile din publicitate ale serviciilor digitale”.

Măsura ar fi un tarif aplicat pe întreaga piață unică. Aceasta diferă de taxele pe vânzările digitale, care sunt impuse individual de statele membre. Von der Leyen, șefa executivului UE, a declarat că războiul comercial al lui Trump a provocat „un punct de inflexiune complet în comerțul mondial”.

„Este un punct de cotitură cu Statele Unite, fără nicio îndoială”, a spus ea, adăugând: „Nu ne vom mai întoarce niciodată la status quo”. „Nu există câștigători în această situație, ci doar perdanți”, a continuat ea, referindu-se la turbulențele de pe piețele bursiere și de obligațiuni. „Astăzi vedem costul haosului … costurile incertitudinii cu care ne confruntăm astăzi vor fi mari”.

Invocând necesitatea de a negocia cu Washingtonul, Comisia și-a amânat joi planul de represalii împotriva tarifelor americane la oțel și aluminiu, care au fost impuse luna trecută. Măsurile ar fi afectat aproximativ 21 de miliarde euro din importurile din SUA, inclusiv carne de pasăre, suc de portocale și iahturi. Von der Leyen, care supraveghează politica comercială în numele celor 27 de state membre ale UE, a declarat că Comisia a încercat anterior să negocieze cu SUA, dar i s-a spus să aștepte până la anunțul lui Trump din 2 aprilie, care a impus un tarif „reciproc” de 20 % asupra UE.

Ea a oferit în mod public un acord cu tarif zero pentru zero în ceea ce privește bunurile industriale, dar a avut o influență redusă la Washington, unde oficialii se plâng de presupusele bariere comerciale netarifare ale UE, cum ar fi TVA și standardele produselor. Von der Leyen a declarat că este deschisă la discuții privind alinierea standardelor UE și SUA, dar a precizat că este probabil ca acestea să aibă rezultate limitate.

„Cred că merită neapărat să analizăm unde ne putem alinia normele și standardele pentru a face afacerile mai ușoare. Așa că sunt deschisă la acest lucru”, a spus ea. „Dar nu ar trebui să creștem prea mult așteptările pentru că … de multe ori există standarde diferite, deoarece există diferențe în modul de viață și în cultură.”

Ea a exclus revizuirea reglementărilor „de neatins” ale UE privind conținutul digital și puterea de piață, pe care oficialii lui Trump le consideră o taxă efectivă asupra firmelor Big Tech din SUA. UE nu va negocia nici cu privire la TVA, despre care a spus că este echivalent cu taxa de vânzare din SUA: „Acestea nu fac parte din pachetele de negociere, deoarece sunt deciziile noastre suverane”.

Dacă negocierile eșuează, UE ar reactiva automat măsurile de retorsiune planificate ca răspuns la tarifele americane la oțel și aluminiu. În plus, von der Leyen a afirmat că alte contramăsuri la așa-numitele tarife reciproce ale lui Trump ar putea viza surplusul uriaș de servicii al SUA față de UE. Președintele american ia în calcul doar bunurile în cifrele sale comerciale, excluzând serviciile americane exportate către restul lumii. „Companiile care oferă servicii fac afaceri bune pe această piață (a UE).

Iar marea majoritate a serviciilor, 80 % din servicii, provin din SUA. Deci, din nou, ne dorim o soluție negociată care să fie cea mai bună pentru noi, pentru noi toți”, a spus ea. Pe lângă faptul că ar putea viza comerțul cu servicii, von der Leyen a declarat că Bruxelles-ul ia în considerare și măsuri precum o posibilă taxă pe exporturile de fier vechi către SUA, unde oțelăriile americane au mare nevoie de produse din UE.

Referindu-se la potențialul efect în lanț al unui război comercial global, von der Leyen a declarat că UE „nu va tolera” redirecționarea către Europa a produselor chinezești afectate de tarifele americane, adăugând că Bruxelles-ul va „lua măsuri de protecție” dacă un nou mecanism de monitorizare va detecta o creștere a importurilor chinezești.

Von der Leyen a declarat că a făcut această precizare premierului chinez Li Qiang în cadrul unei convorbiri telefonice din această săptămână, iar acesta i-a răspuns că „acest risc nu există, deoarece acestea ar stimula consumul în China”. Indiferent de rezultatul negocierilor cu SUA, politicile lui Trump au remodelat radical relațiile comerciale globale, a declarat von der Leyen, și au stimulat discuțiile dintre UE și puteri precum Malaysia, Thailanda, Filipine, Indonezia și Emiratele Arabe Unite.

„(Există) interesul atâtor țări din întreaga lume de a lucra mai strâns cu noi, împreună, pentru a echilibra sistemul și pentru a avea un comerț liber care să concureze cu adevărat pe baza calității și nu pe baza tarifelor”, a declarat von der Leyen. Atât SUA, cât și UE sunt de acord că normele Organizației Mondiale a Comerțului nu au reușit să asigure condiții de concurență echitabile, deoarece China subvenționează o parte din producția sa industrială, inundând piețele globale.

Războiul comercial a stimulat acum discuțiile privind „gândirea modului în care putem moderniza, reforma și stabiliza OMC. Dar accentul trebuie pus pe modernizare și reformă, nu pe păstrarea a ceea ce avem astăzi, deoarece există prea multe dificultăți”, a spus ea. „Adică, niciodată să nu irosești o criză bună”.

