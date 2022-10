„Ieri am văzut din nou atacurile țintite ale Rusiei împotriva infrastructurii civile. Acestea marchează un alt capitol dintr-un război deja foarte crud. Ordinea internațională este foarte clară. Acestea sunt crime de război”, a spus von der Leyen miercuri, 19 octombrie, într-un discurs adresat parlamentarilor europeni.

„Atacuri țintite asupra infrastructurii civile cu scopul clar de a lăsa bărbații, femeile, copiii fără apă, electricitate și încălzire odată cu venirea iernii, acestea sunt acte de teroare pură și trebuie să le numim așa”, a continuat șefa Executivului comunitar.

Russias attacks against civilian infrastructure, especially electricity, are war crimes.



Cutting off men, women, children of water, electricity and heating with winter coming – these are acts of pure terror.



And we have to call it as such. https://t.co/3WY743k1iH