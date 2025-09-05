Ursula von der Leyen, ținta ironiei după incidentul cu avionul

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a devenit recent ținta unor atacuri și ironii în Rusia, după un incident legat de perturbarea semnalului GPS al avionului său. Reamintim că incidentul a avut loc pe 31 august, în timpul unui zbor spre Bulgaria, și s-a încheiat cu o aterizare neprogramată în Plovdiv.

Autoritățile bulgare suspectează implicarea Moscovei, însă purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a respins acuzațiile, numindu-le „fake și paranoia”.

Val de ironii la adresa Ursulei von der Leyen

În spațiul public rusesc, cariera politicienei germane este adesea redusă la experiența sa ca medic asistent într-o clinică de ginecologie din Hanovra. Se ignoră faptul că von der Leyen are studii în arheologie, științe economice și medicină, precum și experiență ca ministru la nivel federal și de land.

Dmitri Medvedev, fostul președinte și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate, o atacă frecvent pe von der Leyen în social media, folosind expresii precum „o mătușă-ginecolog rea”.

În decembrie 2022, Maria Zaharova scria pe Telegram: „Având în vedere starea actuală a Uniunii Europene, a devenit clar de ce o ginecoloagă a fost numită președinta Comisiei Europene”.

Ministrul de Externe Serghei Lavrov a numit-o pe von der Leyen „Führer Ursula” în martie 2025, referindu-se la solicitările acesteia privind întărirea capacităților de apărare ale UE.

Motivele din spatele campaniilor de denigrare

Experții intervievați de sursa citată anterior indică mai multe cauze posibile pentru aceste atacuri, printre care:

  • Poziția și politicile promovate de von der Leyen
  • Faptul că este femeie
  • Rolul său în sprijinirea Ucrainei

Susanne Spahn, expertă în propagandă rusă la Universitatea din Passau, afirmă că scopul declarațiilor lui Medvedev este „ridiculizarea Ursulei von der Leyen și prezentarea ei drept o politiciană care nu trebuie luată în serios”. Obiectivul final ar fi „slăbirea și divizarea UE ca actor internațional”.

„Este clar că sistemul lui Putin este marcat de o masculinitate toxică și că el respinge femeile din politică”, spune și Stefan Meister, de la Societatea Germană pentru Politică Externă (DGAP).

Comparație cu atacurile asupra lui Hillary Clinton

Andreas Umland, de la Centrul de Studii pentru Europa de Est din Stockholm, compară situația Ursulei von der Leyen cu cea a fostei șefe a diplomației americane, Hillary Clinton.

„Antipatia Rusiei față de Ursula von der Leyen amintește de fosta campanie rusească împotriva lui Hillary Clinton, care la vremea respectivă a fost și ea demonizată de presa controlată de Kremlin”, afirmă Umland.

Ambele sunt politicieni determinați, cu o poziție clară față de regimul lui Putin și cu o influență politică majoră în UE, respectiv SUA. Ele sunt considerate mai degrabă „șoimi” decât „porumbei” în ceea ce privește evaluarea critică a Rusiei și sprijinul militar acordat Ucrainei.

Incidentul în care a fost implicată Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, ar fost implicată într-un incident aviatic neobișnuit în timpul unei călătorii oficiale. Avionul în care se afla, alături de alți înalți demnitari europeni, a fost vizat de bruiajul al sistemului GPS în timp ce încerca să aterizeze în Bulgaria, duminică. Potrivit CNN, atacul este suspectat a fi fost lansat de Rusia.

Inițial, s-a spus că interferențele au blocat serviciile de navigație GPS la un aeroport bulgar, forțând avionul să aterizeze la Plovdiv folosind hărți pe hârtie. Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat pentru CNN că au primit „informații de la autoritățile bulgare conform cărora acestea suspectează că această interferență flagrantă a fost comisă de Rusia”.

Deși avionul a aterizat în siguranță, incidentul a stârnit îngrijorări. Purtătorul de cuvânt al Comisiei a subliniat: „Acest lucru va consolida și mai mult angajamentul nostru de neclintit de a ne spori capacitățile de apărare și sprijinul pentru Ucraina”.

Perspectiva Flightradar24

În cursul zilei de luni, site-ul de specialitate Flightradar24 a venit cu o perspectivă diferită. Conform datelor lor, transponderul aeronavei a raportat o calitate bună a semnalului GPS de la decolare până la aterizare.

„Iată ce putem deduce din datele noastre. Zborul era programat să dureze 1 oră și 48 de minute. A durat 1 oră și 57 de minute”, anunța Flightradar24.

Guvernul bulgar neagă bruiajul avionului Ursulei von der Leyen

Guvernul Bulgariei a făcut o schimbare radicală de poziție în cazul incidentului aviatic implicând președinta Comisiei Europene. Inițial, s-a speculat că Rusia ar fi bruiat intenționat semnalul GPS al aeronavei Ursulei von der Leyen. Acum, autoritățile bulgare neagă aceste afirmații.

Premierul Rosen Jeliazkov a declarat în Parlament că nu a existat niciun bruiaj. El a explicat: „Verificarea înregistrărilor a arătat că pilotul nu a raportat probleme. Aeronava a stat cinci minute în zona de așteptare, iar semnalul a fost stabil pe tot parcursul zborului“.

Vicepremierul Grozdan Karadjov a confirmat această poziție, afirmând pentru televiziunea bTV: „Datele empirice, detectările radio și înregistrările agențiilor civile și militare nu indică nicio dovadă de interferență asupra semnalului GPS al avionului“.

Reacția Comisiei Europene

Arianna Podestà, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, a declarat: „Nu am indicat niciodată posibile ținte și am spus clar că nu avem astfel de informații. Dar suntem conștienți că această problemă apare constant în spațiul aerian și în apele noastre de la începutul războiului“.

Inițial, presa internațională, inclusiv Financial Times, a raportat că avionul ar fi pierdut semnalul GPS și ar fi fost nevoit să aterizeze folosind hărți pe hârtie. Aceste informații au stârnit reacții din partea liderilor mondiali, inclusiv Donald Trump și Mark Rutte.

