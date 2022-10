Ursuleţii de pluş ce au fost „depuşi pentru a-i aduce un omagiu reginei Elisabeta a II-a în faţa reşedinţelor regale din Londra şi Windsor vor fi donaţi pentru acţiunile de caritate organizate în beneficiul copiilor de asociaţia Bernardos”, a precizat Palatul Buckingham într-un comunicat.

Regina Elisabeta a II-a a patronat această organizaţie de caritate până în 2016, anul în care Camilla, pe atunci ducesă de Cornwall, devenită în prezent regină-consoartă, a preluat patronajul asupra asociaţiei.

Jucăriile de pluş vor fi trimise mai întâi la o curăţătorie profesionistă, apoi livrate asociaţiei Bernardo’s.

„Promitem să avem mare grijă de aceşti ursuleţi, care vor fi atât de mult iubiţi şi care vor aduce multă bucurie copiilor pe care noi îi ajutăm”, a declarat directoarea asociaţiei, Lynn Perry, citată în acelaşi comunicat.

Pentru a marca anunţul despre donarea lor către o organizaţie de caritate, Palatul Buckingham a dat publicităţii şi o fotografie ce o prezintă pe regina-consoartă Camilla, soţia regelui Charles al III-lea, alături de unii dintre acei ursuleţi Paddington.

?️?Please look after this bear



The Queen Consort is pictured with some of the 1,000 teddy bears that were left in tribute to Queen Elizabeth, which will now be donated to @barnardos.



The bears have been scrubbed up to look their best ahead of arrival at their new home. pic.twitter.com/IfMJnyHyXj