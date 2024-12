„Am fost la Guvern la o întâlnire a preşedinţilor de partide pro-europene, pentru o discuţie pe buget cu domnul ministru al finanţelor, Marcel Boloş. Am aşteptat un moment al adevărului, pentru că în grupul de negociere privitor la programul de guvernare am tot abordat problema bugetului şi am primit promisiuni ferme din partea secretarilor de stat la Ministerul de Finanţe care au participat că vom primi draft-ul de buget pe anul viitor”, a spus Cristian Ghinea, într-o conferință de presă, potrivit news.ro.

„Am aşteptat vineri şi sâmbătă acest proiect şi nu am primit nimic. Acest moment al adevărului a fost complet ratat şi astăzi pentru că domnul Boloş a venit şi a aruncat cu nişte cifre în care nu putem avea încredere şi pe care le considerăm subevaluate faţă de nivelul real al cheltuierilor”, a adăugat el.

Ghinea l-a acuzat pe ministrul PNL de finanțe că „a aruncat niște cifre” la discuțiile de la Palatul Victoria „și după aia a tăcut din gură, de parcă nu exista în cameră”.

„Domnul Ciolacu (n.red. – premierul și președintele PSD) repeta obsesiv: facem guvernul şi după aia vedem. Noi am spus nu, întâi vedem ce facem şi apoi facem guvernul Adică a fost o parodie de discuţie în care se tot repeta această idee, că trebuie să intrăm într-o guvernare în care nu ştim ce avem de făcut”, a completat Ghinea, în contextul în care partidul din care face parte a semnat pentru o coaliție pro-europeană în vederea viitorului Guvern alături de PSD-PNL-UDMR.

Deocamdată, nu este clar cum va arăta viitorul Guvern și nici ce ministere vor reveni fiecărui partid, dar sunt tensiuni inclusiv în PNL, cu lideri nemulțumiți de modul cum președintele interimar Ilie Bolojan a negociat ministerele. De asemenea, Libertatea a scris în premieră că PSD va primi 7 ministere, PNL – 4, USR -3 și UDMR – 2, dar și că USR nu vrea să renunțe la varianta de a da un candidat propriu la președinție.

