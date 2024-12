Cele patru partide au convenit cum se vor împărți cele 16 ministere în viitorul Guvern, adică 7 la PSD, 4 la PNL, 3 la USR și 2 la UDMR, așa cum a scris Libertatea încă de miercuri, 11 decembrie.

Dar discuțiile purtate la Palatul Victoria au produs ecouri în PNL. În analizele separate și în discuțiile private, mai mulți liberali s-au declarat nemulțumiți de faptul că nu se știe ce ministere va primi PNL.

„Bun, rămânem pe varianta cu 4 ministere. Dar hai să vedem exact care sunt. Noi am avut până acum ministere importante, precum Finanțe, Externe, dar nu știm cu ce ne vom alege de acum încolo. Plus că echipa de negociere aleasă de domnul Bolojan nu este deloc experimentată politic”, au spus oameni importanți din partid pentru Libertatea, sub protecția anonimatului.

Și au continuat: „Noi am aflat că la discuțiile care au avut loc cu celelalte partide, când s-a negociat împărțirea ministerelor, domnul Bolojan nu a vorbit aproape deloc sau a spus lucruri bune doar în teorie. Practic, l-a lăsat pe Ciolacu (n.red. președintele PSD și premierul în funcție) să își impună punctul de vedere și să decidă. Așa ceva nu este normal și nu putem fi de acord, chiar dacă nu putem ieși public să spunem asta”.

Liberalii: „Suntem iritați și de stilul prea autoritar de a conduce al domnului Bolojan”

Liberalii au evitat să conteste fățiș modalitatea de negociere, „pentru că, deși suntem iritați și de stilul prea autoritar de a conduce al domnului Bolojan, nu vrem să destabilizăm partidul”, dar au adăugat că „vrem totuși ca aceste lucruri să fie cunoscute”, au precizat pentru Libertatea lideri participanți la discuțiile informale din Partidul Național Liberal care au avut loc miercuri, 11 decembrie, ferite de ochii presei.

Ilie Bolojan a spus însă în ședința informală că, dacă PNL nu se înțelege cu PSD, USR și UDMR pe împărțirea ministerelor, atunci se va trage la sorți. „Dacă nu ne înțelegem, ministerele se vor trage din căciulă”, le-a transmis Bolojan celor din partid, potrivit surselor Libertatea.

Afirmația lui Ilie Bolojan, făcută în ședința secretă a PNL, a fost o trimitere la declarațiile președintelui PSD, Marcel Ciolacu, cel care în ianuarie 2023, înaintea rotației premierilor făcută în vara acelui an, spunea: „Eu să fiu primul ministru, cu un guvern tras în căciulă, prefer să nu conduc un astfel de guvern”.

La negocierile pe guvernare din ultimele zile, purtate la Palatul Victoria cu PSD, USR și UDMR, din partea PNL au participat Ilie Bolojan (președinte interimar PNL), Ciprian Ciucu (prim vicepreședinte PNL) și Adrian Veștea (secretar general PNL). Foștii prim-vicepreședinți Rareș Bogdan și Gheorghe Flutur, dar și fostul secretar general Lucian Bode au fost înlocuiți din conducerea PNL în urma plecării lui Nicolae Ciucă de la șefia partidului.

Discuțiile dintre PSD-PNL-USR-UDMR au loc în contextul în care viitorul Executiv trebuie învestit pe 21 decembrie, iar PSD a anunțat clar că vrea să dea premierul și a pus 5 condiții pentru intrarea la guvernare.

