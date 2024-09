„În urmă cu aproape un an de zile, Marcel Ciolacu ne explica, de la tribuna Parlamentului, cum termină el cu șmecheria în România și cum demarează cea mai ambițioasă reformă a aparatului bugetar de după Revoluție. Se angaja să reducă risipa bugetară, să comaseze și chiar să desființeze instituții, să elimine mii de posturi de șefi, cu tot cu șoferii, secretarele și consilierii lor. Este timpul ca Marcel Ciolacu să vină din nou în Parlament, să ne spună ce a făcut din toate acestea și, mai ales, să prezinte cifre concrete ale economiei pe care a făcut-o la bugetul de stat”, a spus Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR.

USR a depus la Biroul Permanent al Camerei Deputaților solicitare ca premierul PSD să fie chemat la „Ora prim-ministrului” pe 7 octombrie.

„Premierul Ciolacu are datoria să explice tuturor românilor, cu date concrete, ce a făcut pentru a reforma aparatul bugetar, în condițiile în care, pe 26 septembrie 2023, se angaja să implementeze „un plan de reducere a risipei în aparatul bugetar, atât pentru administrația centrală, cât și în cea locală, companii de stat și instituții autonome”. Or, ultimele statistici ale Ministerului Finanțelor indică în continuare un plus de peste 34.000 de angajați la stat, față de momentul septembrie 2023, fără să se fi rezolvat crizele de personal din domenii esențiale precum Sănătate și Educație”, a transmis partidul de Opoziție.

„Avem deja un deficit bugetar de 4% din PIB și estimările pentru finalul anului 2024 se duc spre 8% din PIB, deși trebuia să avem sub 3%. Practic, în guvernarea Ciolacu, România trăiește pe datorie, vedem că au explodat împrumuturile și că avem cel mai mare cost de îndatorare din UE”, a spus și Cristina Prună, deputată USR și purtător de cuvânt al USR.

