„Vă dați seama că nu sperăm la un război, ar trebui să nu ai toate țiglele pe casă să-ți dorești așa ceva”. Liceeni militari povestesc ce înseamnă pentru ei patriotismul 

Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir se află la o oră cu mașina de București, pe drumul către Valea Prahovei, între Câmpina și Comarnic. Plasat chiar în mijlocul localității Breaza, este un campus cu mai multe pavilioane. Ele găzduiesc deopotrivă sălile de curs și căminele elevilor, terenuri de sport și o foarte mare sală de festivități cu 300 de locuri.

Elevii de la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza spun despre ei că sunt la fel ca toți elevii de liceu. E un lucru pe care vor ca oamenii să-l știe, ca să nu se mai arate atât de uimiți când le spun unde învață.

Au ore de română, istorie, matematică, biologie și alte materii specifice specializării lor. Fac karate, volei și cântă la pian. Ei recunosc că citesc amestecat, ce le pică-n mână și scriu poezii, iar seara scroll-ează pe rețelele sociale. Ca orice alt adolescent.

Dar „normalitatea” lor se încheie aici. Ce îi deosebește de alți elevi din liceele civile este faptul că trăiesc timp de patru ani ca în armată, în dormitoare comune de câte două, patru sau opt locuri, au același program zilnic care începe la 6.00 fix, poartă tot timpul uniformă militară și părăsesc campusul doar cu permisie.

Vorbesc despre această alegere făcută la doar 14-15 ani ca fiind una „permanentă și definitorie”. Se obișnuiesc cu ideea că odată ce intri într-un liceu militar, nu mai poți da înapoi.

Deși contextul politic de la graniță s-a schimbat de la începutul anului, iar situația din Ucraina cea invadată de Rusia devine din ce în ce mai critică, numărul copiilor care au dat admiterea și au intrat în toamnă în clasa a IX-a nu a scăzut, spun reprezentanții liceului.

Elevii cred că teama de risc și de incertitudine nu poate fi un pretext pentru a nu alege o carieră militară. Intrarea în armată aduce cu sine asumarea unor responsabilități și a unor consecințe.

„Această carieră presupune posibilitatea ca la un moment dat situația să fie una disperată. Nu poți să-ți asumi ceva fără să-ți asumi și consecințele a ceea ce ar putea decurge din acest lucru. Sunt situații care nu pot fi anticipate, care nu sunt dorite de nimeni, dar care se pot întâmpla. E un risc asumat. Asta înseamnă să fii militar”, spune Ștefan Ungureanu, elev sergent major, o gradație care se dă elevilor din clasa a XII-a.

Câțiva dintre elevii colegiului defilează azi la parada de la Arcul de Triumf. E o zi importantă pentru copiii de-a X-a și a XI-a care mărșăluiesc pe bulevardul Kiseleff în mii de aplauze.

Ștefan și ceilalți care se pregătesc acum de bacalaureat au ratat ocazia de a defila de 1 Decembrie. Pandemia le-a răpit această bucurie pe care ei o descriu drept o mândrie, întrucât doar clasele a X-a și a XI-a pot participa la paradă.

„Cred că armata are întipărit patriotismul în conștiință”, spune Ștefan, când îi întreb pe elevi ce înseamnă asta pentru ei.

Se grăbește să adauge că, deși vede o condiție esențială să-ți iubești țara pentru a face parte din armată, asta nu înseamnă că cei care nu aleg cariera asta sau care pleacă să muncească în străinătate sunt mai puțin patrioți. E pur și simplu vorba despre „îmbrățișarea a tot ce este specific românesc”, asumarea trecutului, istoriei, tradițiilor.

„Nu e o opinie ce poate fi influențată, nu e ceva volatil care se schimbă de la o zi la alta”, continuă elevul.

Ștefan și ceilalți și-ar dori ca oamenii să nu mai fie atât de uimiți când aud că învață la un liceu militar. Și cu siguranță nu mai vor să audă aceeași primă întrebare: „te trezești la 6.00 și faci instrucție?”. Cei din jur cred eronat, spun elevii, că au o viață grea în campus, că sunt constrânși de restricții, când de fapt, ei și le-au asumat de bunăvoie, cu bucurie.

„Această gândire clișeică a oamenilor în ceea ce privește sistemul militar derivă din acea veche armată obligatorie de acum 20 de ani. Armată pe care noi nu o regăsim aici. Facem parte dintr-o structură deschisă, care ne susține și ne stimulează”, spune Ștefan.

„Să mâncăm o shaorma”, adaugă Vlad Socol, în râsetele tuturor.

„Nu suntem roboței cum v-ați imaginat, să defilăm toată ziua. Iar eu, dacă aș avea 1.000 de vieți și aș fi în același context politic care este acum, aș alege același lucru”, rezumă gândurile tuturor Petru Bănulescu, plutonier major adjutant, un fel de șef adjunct pe școală.

„Eu nu văd aceste lucruri drept restricții, ci cred că e o disciplină care ne modelează frumos. Uneori e bine să te lași modelat. Colegiul militar ne modelează, păstrându-ne în același timp personalitatea și creativitatea”, spune Ștefan Ungureanu.

Liceanul vorbește tare, articulat și pune accent pe unele cuvinte.

Într-un liceu militar, fiecare an are un grad, iar primul se acordă în clasa a X-a, când elevii sunt „fruntași”. În a XI-a sunt „caporali”. Fiecare grad are un semn distinct pe uniformă. De exemplu, elevii de-a XI-a au un „V” căzut, cei de-a XII-a au două. Aici, nu există clase, ci plutoane, iar un an este o compánie.