„Vă rog să nu scrieți despre acest subiect“. Cum a răspuns avocatul Daniel Ionașcu la acuzațiile unui cuplu de octogenari că n-a venit la termene, deși bătrânii i-au dat 82.500 de lei

Silvia Alboi (80 de ani) şi Toma Alboi (89 de ani) încearcă să recupereze în instanță un apartament din București despre care spun că au fost deposedați.

Cei doi susțin că nişte cunoscuţi, care le-au promis că-i vor îngriji la bătrâneţe, i-au adus la notar și i-au influențat să semneze documente prin care renunţă la proprietatea locuinței lor, evaluată la 263.000 de lei (sub 55.000 de euro).

În octombrie 2017, soții Alboi au cerut Tribunalului București anularea actului prin care şi-au înstrăinat locuinţa.

În martie 2018, au decis să schimbe avocatul și l-au angajat pe Daniel Ionașcu. Le-a dat încredere faptul că îl vedeau adesea la televizor. Aşa că, într-o zi, au venit la sediul Antenei 3 şi l-au aşteptat pe avocat până când s-a terminat emisiunea „Acces direct“, unde acesta era invitat.

S-au întâlnit cu Daniel Ionaşcu și s-au înțeles. A doua zi, au fost însoţiţi de către un angajat al cabinetului său de avocatură, care i-a sfătuit cum să completeze un contract de asistenţă juridică şi cum să facă o plată bancară.

Soții Alboi au plătit atunci 40.816 lei. După tranzacție, mai aveau în cont 25 de lei.

În cazul în care dosarul ar fi fost câştigat, cabinetul de avocatură urma să încaseze, spun aceștia, alți 57.000 de lei, onorariu de succes.

Nu a fost cazul, la 30 octombrie 2018, Tribunalul București a respins cererea soților Alboi.

Au mers în continuare pe mâna avocatului Daniel Ionașcu și au declarat apel.

Familia Alboi susţine însă că interesul avocatului nu a fost la nivelul sumelor încasate. A lipsit de la multe termene și, de la un punct, nici măcar nu le-a mai răspuns la telefon.

Așa că l-au împuternicit pe nepotul lor să se intereseze de soarta dosarului.

„La unul dintre termene, a trimis o fată care nici măcar nu ştia ce e în dosar şi a cerut instanţei timp să se documenteze!“, spune Mihai Toader, nepotul soților Alboi. El recunoaște că Daniel Ionașcu a fost prezent la unele termene, „puține”.

Pe 18 decembrie 2020, Curtea de Apel București se pronunță și ea împotriva cererii formulate de cei doi pensionari. Mai mult, aceştia s-au văzut nevoiţi să plătească şi cheltuieli de judecată în valoare de 8.000 de lei, potrivit deciziei judecătorilor.

În februarie 2021, cazul a ajuns pe masa judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după ce avocatul Daniel Ionaşcu a făcut recurs.

La termenul fixat la începutul acestui an, dosarul a fost respins încă din procedura de filtru (procedura examinării ce vizează doar aspecte formale, şi nu analiza pe fond a motivelor de recurs), pentru că nu îndeplinea condiţiile de formă.

Între timp, soții Alboiu au renunţat la serviciile lui Daniel Ionaşcu şi au angajat un alt avocat.

„Concluzia mea e clară. Au crezut într-un om care și-a arătat influența și puterea prin vorbe meșteșugite la televizor și au fost păcăliți. Dar în locul lor, ar putea fi orice bunic sau orice persoană mai credulă. Vreau ca acest lucru să nu se mai repete, să tragem un semnal de alarmă!“, spune Mihai Toader, nepotul octogenarilor, cel care a povestit experienţa acestora reporterilor Libertatea.

Pe lângă absenţa de la termene, Mihai Toader îi reproșează avocatului și faptul că nu le-a predat soților Alboi factura pentru primul contract.

El mai spune că, deși în contract era stipulată o sumă mult mai mică, respectiv 1.860 de lei, cei doi au plătit 40.816 lei.

„Au fost la bancă însoţiţi de cineva de la biroul lui, care i-a spus cum să facă transferul şi să completeze ordinul de plată. După ce au plătit, le-au rămas în cont 25 de lei“, susţine Mihai Toader.

„Din data de 12 decembrie îi cer constant această factură“, insistă Mihai Toader.

Lipsa facturii, cea mai bună dovadă că i-a păcălit! Sunt sigur că nu are nici o factură sau, dacă are, este una în valoare de 1.860 de lei. O factură nu are caracter secret, ar fi putut să mi-o trimită. Până la urmă, eu doar îi cer avocatului să justifice banii pe care i-a primit de la bătrâni, e simplu!

Mihai Toader: