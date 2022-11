Într-un interviu la televiziunea publică cehă, miercuri, 2 noiembrie, Zelenski a fost întrebat care va fi primul lucru pe care îl va face dacă Rusia va fi învinsă. „Voi merge în Crimeea. Vreau neapărat să văd marea”, a răspuns președintele ucrainean. „Ce să faci la mare iarna? Voi merge acolo când va fi mai cald”, a adăugat Zelenski.

Președintele a fost întrebat și dacă se așteaptă ca Ucraina să câștige războiul până vara viitoare. „Îmi doresc acest lucru. Victoria va fi a noastră”, a răspuns el.

President @ZelenskyyUa was asked what he would do first thing after Victory by Czech TV.



„I will go to Crimea. I really want to see the sea”, he replied.



He added it won’t be „in winter”.



„What do you do by the sea in winter? I’ll go there when it’s warmer”, the President said pic.twitter.com/83WyB1KrzT