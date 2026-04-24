Vacanțele de vară în Europa sunt amenințate de criza combustibilului din aviație

Sezonul turistic de vară din Europa se află în pericol, pe măsură ce criza combustibilului pentru aviație se adâncește din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Potrivit CNBC, cererea tot mai mare de kerosen, pe fondul unei oferte limitate, ar putea duce la perturbări semnificative ale transportului aerian în lunile următoare.

„Europa ar putea întâmpina dificultăți serioase în acoperirea necesarului de combustibil pentru avioane”, avertizează Fatih Birol, directorul Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), potrivit sursei citate mai sus. Cererea de kerosen este estimată să crească cu 40% în august comparativ cu luna martie.

Totuși, închiderea Strâmtorii Ormuz, prin care trecea anterior 20% din petrolul global, a redus drastic aprovizionarea.

Europa depinde masiv de rafinăriile din Orientul Mijlociu

Aproximativ 75% din combustibilul pentru aviație utilizat în Europa provine din rafinăriile din Orientul Mijlociu.

Acestea însă au înregistrat o scădere aproape completă a producției din cauza tensiunilor regionale.

În plus, țări din Asia, care ar putea reprezenta o alternativă, au început să limiteze exporturile de combustibil, ceea ce forțează Europa să apeleze la surse mai îndepărtate, cum ar fi Statele Unite și Nigeria.

Companiile aeriene din Europa au redus masiv zborurile

Fără importuri suplimentare, oficialii europeni avertizează asupra unor măsuri drastice, inclusiv reducerea traficului aerian.

Deja mai multe companii aeriene europene au luat măsuri pentru a face față crizei. Lufthansa a anunțat reducerea a 20.000 de zboruri pe distanțe scurte până în octombrie, economisind astfel aproximativ 40.000 de tone de combustibil.

Potrivit sursei citate mai sus, alte companii, precum SAS, au anulat 1.000 de zboruri în aprilie, iar KLM a redus capacitatea operațională cu 80 de curse.

Prețurile la kerosen au crescut semnificativ

Prețurile combustibilului pentru aviație au crescut dramatic. Conform International Air Transport Association (IATA), în martie 2026, prețurile erau cu 103% mai mari față de luna precedentă.

Având în vedere că între 20% și 40% din cheltuielile companiilor aeriene sunt dedicate combustibilului, aceste scumpiri pun presiune pe profitabilitatea operatorilor.

Cum vor fi afectați turiștii de criza combustibilului din aviație

Pentru a face față costurilor crescute, companiile aeriene sunt nevoite să mărească prețurile biletelor, să reducă frecvența zborurilor și să elimine rutele neprofitabile.

În plus, multe dintre ele retrag din uz aeronavele mai vechi și mai puțin eficiente energetic. În acest context, analiștii prevăd că mulți turiști europeni vor alege destinații mai apropiate, precum Spania, Portugalia sau Franța, evitând zonele îndepărtate din estul Mediteranei.

Criza combustibilului pentru aviație poate avea consecințe economice majore. Industria aviației contribuie cu aproximativ 851 de miliarde de euro la economia europeană și susține 14 milioane de locuri de muncă.

Orice perturbare semnificativă a acestei industrii ar putea avea efecte de anvergură asupra economiei europene și asupra pieței muncii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE