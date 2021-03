Vaccin din lotul AstraZeneca, suspendat în Italia, administrat unor locuitori din județul Suceava. „Mă simt bine, nu am nicio emoție pentru rapel”

Mai multe țări europene au oprit temporar administrarea vaccinului Astra Zeneca. Cele mai multe pe un lot, ABV5300, care nu a fost administrat în România, a declarat Valeriu Gheorghiță. Austria, Danemarca, Estonia, Lituania, Letonia şi Luxemburg și-au oprit vaccinarea după efecte secundare apărute celor administrați cu lotul ABV5300.



La rândul ei, Italia a oprit temporar vaccinarea după ce doi oameni vaccinați cu lotul ABV2856 au murit, fără să existe însă nicio legătură confirmată între vaccinare și decese.



De altfel, specialiști citați de presa internațională au spus că e foarte puțin probabil ca efectele secundare să aibă legătură cu un lot sau altul, numai că țările își iau măsuri de precauție.

Ziarul a intrat în posesia a două adeverințe de vaccinare în care apare lotul oprit de italieni – cel cu seria ABV2856, cu care au fost vaccinați locuitori din Suceava. La toate firmele care au produs vaccinul anti-Covid, trasabilitatea nu este pe fiolă, ci pe lot.

„Am avut puțină febră a doua zi, atât. Nu am nicio emoție pentru rapel”

Una dintre persoanele vaccinate cu acest ser a declarat pentru Libertatea că a primit serul pe 20 februarie și că se simte foarte bine.

„Am auzit știrea despre problemele cu vaccinul și am decis să verific adeverința eliberată și am constatat că am fost vaccinată cu o doză din lotul care a ajuns și în Italia. M-am vaccinat la un centru din Suceava pe 20 februarie și sunt programată pentru rapel pe 17 aprilie. În ziua vaccinării nu am avut nicio problemă, a doua zi, o mică stare neplăcută și o febră mică de 37,5. Fetița mea s-a vaccinat și ea în aceeași zi, și ea a avut aceeași stare. Am dat mai mult vina pe vreme. Nu am emoții, abia aștept și rapelul”, a declarat aceasta.

Libertatea a încercat să ia legătura cu șeful campaniei de vaccinare din România, colonelul Valeriu Gheorghiță, dar acesta nu a răspuns atunci când a fost întrebat de această situație.

ProTV, care la buletinul principal de știri de la ora 19 a difuzat la rându-i știrea prezenței în România a lotului oprit în Italia, susține că că la această oră, joi seara, ”oficialii din sănătate discută dacă și în România va fi luată aceeași măsură”, cea de oprire a vaccinării cu lotul Astra Zeneca.

