La finalul lunii octombrie, rata de vaccinare în rândul personalului din învățământ era de sub 70%.

„Raportat la învățământul preuniversitar – personal didactic, titular, inclusiv nedidactic și didactic auxiliar, este un procent de 66,5% (era 58% la ultima raportare)”, declara ministrul interimar al Educației, Sorin Cîmpeanu, pe 29 octombrie, pentru Hotnews.ro.

Acum, rata a trecut de 70%, conform declarațiilor liderului de sindicat.

”Am depășit 70% personal vaccinat, batem spre 80%”, a declarat Marius Nistor pentru Libertatea, subliniind din nou, la fel ca în urmă cu două săptămâni, ca ar fi fost normal ca de la început să fie corelată rata de vaccinare de rata de infectare la nivel de localitate pentru reluarea cursurilor cu prezență fizică.

„Nu este normal să am o localitate unde rata de infectare este sub 3 la mie, iar în școli rata de vaccinare este de sub 60% și copiii să-i țin acasă, să fie școala închisă. Erau niște lucruri logice”, a explicat Nistor.

Întrebat, în acest context, dacă decizia Ministerului Educației de a permite doar redeschiderea unităților de învățământ unde 60% din personal este imunizat a impulsionat vaccinarea angajaților din învățământ, liderul de sindicat a răspuns: „Eu zic că impulsionarea ar trebui căutată în rândul societății civile pentru că noi, din punctul ăsta de vedere, stăm foarte bine. Cred că toată lumea care are o problemă cu privire la vaccinare ar trebui să se gândească cum ar trebui să-i convingă pe cei 75% dintre elevi care nu sunt vaccinați. Poate că ar trebui să-i convingă pe ceilalți adulți, majoritatea din societatea civilă care stau cu rata de vaccinare undeva sub jumătate din rata noastră de vaccinare. Poate către direcția aceea ar trebui să se concentreze liderii de opinie. Noi suntem în topul categoriilor profesionale vaccinate”.

Contactați de Libertatea, reprezentanții Ministerului Educației au declarat că în acest moment nu au date centralizate cu privire la rata de vaccinare a personalului din învățământ la nivelul întregii țări, adăugând că, cel mai probabil, la finalul lunii noiembrie, vor publica o situație actualizată.

Între timp, începând de astăzi, 22 noiembrie, peste 2,6 milioane de elevi au putut reveni în bănci, după ce Ministerul Educației a anunțat la finalul săptămînii trecute că în localităţile în care incidenţa cazurilor de COVID-19 este sub 3 la mie este posibilă desfăşurarea cursurilor cu prezenţă fizică, chiar dacă procentul personalului vaccinat din şcoală este sub 60%.

Decizia este prevăzută într-un ordin comun Educație-Sănătate, publicat vineri, 19 noiembrie, în Monitorul Oficial.

Practic, începând de astăzi, funcționează cu prezență fizică 16.120 de unităţi de învăţământ din totalul celor 17.912 existente la nivel naţional.

În alte 1.792 de unităţi de învăţământ cursurile se vor desfășura în continuare în sistem online.

Foto: Dumitru Angelescu

Citeşte şi:

Lista miniștrilor din Guvernul PNL-PSD-UDMR. Rafila, la Sănătate, iar Firea la Ministerul Familiei

Schimbare în bilanțul COVID: este anunțat și numărul persoanelor vaccinate care sunt internate la ATI

Preoți din Botoșani, acuzați că i-au dat afară din biserică pe enoriașii vaccinați. DSP anunță o anchetă

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan a cumpărat două televiziuni din România! Primele declarații

Playtech.ro BOMBĂ! Valeriu Gheorghiță, anunț ȘOC despre noua tulpină covid. Ce riscă și persoanele VACCINATE

Observatornews.ro ANIMAŢIE GRAFICĂ. Acuzaţii grave după accidentul de la Teleorman, în care o dubă a fost făcută pachet între două TIR-uri. Fiul victimei: Să plătească cu închisoarea

HOROSCOP Horoscop 23 noiembrie 2021. Peștii traversează un moment bun, se bucură de apreciere în grupul din care fac parte

Știrileprotv.ro O femeie a fost violată între blocuri, în Bistrița, de doi băieți de 13 și 18 ani. „Nu mi-a venit nimeni în ajutor”

Telekomsport Marea gimnastă rupe tăcerea: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului

PUBLICITATE Styling-ul din serialul Arcane, inspirat din jocul League of Legends