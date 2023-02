Înregistrările publicate pe rețelele sociale arată cum hainele au fost predate femeilor din Makiivka, în regiunea Donețk ocupată de ruși.

Femeile sunt auzite aducând mulțumiri lui Evgheni Skripnik, un asociat al lui Igor „Strelkov” Ghirkin. Ghirkin este un criminal de război condamnat și fost ministru al apărării al așa-numitei Republici Populare Donețk. El a fost căsătorit cu Miroslava Reghinskaia, cea care a organizat donațiile.

I posted earlier today about fur coats given to wives of dead soldiers from „DPR” and „LPR”



Here they are thanking for the coats on video. „It’s moments like these that make us feel like we are one family” – they are told.https://t.co/Pg4QoAA4F6 pic.twitter.com/0QE7mJorqR