Ambasada a avertizat Londra să nu trimită avioane de luptă în Ucraina, după ce Downing Street a confirmat că premierul britanic Rishi Sunak i-a cerut secretarului Apărării să investigheze acest aspect, scrie The Guardian.

O astfel de mișcare ar avea „consecințe militare și politice pentru continentul european și întreaga lume”, a spus ambasada într-un comunicat miercuri seara.

#Zelenskys hasty visit to London and his theatrical performance in Westminster were obviously aimed at preparing the Western public for upcoming decisions towards further satisfaction of the #Kiev regimes constant and ever increasing demands.

