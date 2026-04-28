„Teleleu? Acum?”

Președintele a anunțat pe pagina sa de Facebook că „astăzi, la Dubrovnik, în marja Summitului Inițiativei celor Trei Mări, România a înregistrat pași importanți pentru dezvoltarea economiei sale și pentru consolidarea cooperării regionale”.

Postarea a enervat internetul, iar sutele de mesaje primite de președintele României nu au fost deloc prietenoase:

„România și Ilie Bolojan au nevoie de tine acasă. Cred că e timpul să terminăm cu medierea și să îți aduci aminte cine și de ce te-a votat. Altfel vei deveni parte din visul urat care ni se pregătește. Și nu, nimeni în afară de PSD nu vrea un tehnocrat sau un alt liberal”

„Scaunul este mai important pentru tine decat tara asta. Vei ramane ca cel mai rau exemplu de presedinte din istoria tarii noastre. Noi nu vom uita tradarea ta”

„Teleleu? Acum?”

„Va votez si a doua oara! De data asta, la suspendare!”, sunt doar câteva dintre mesaje.

„D-le Președinte ați ajuns să aveți 52 de like-uri într-o oră….faceți ceva că ne ducem la vale rău….”

„Îi arde casa și el întreabă de cheile de la poartă”

„Domnule Președinte, până te întorci, aici este deșert”

„Lasă plimbările, că tara arde”, i-au transmis românii președintelui țării.

Umilit public de PSD

Cineva însă îi dă un sfat: „Aveti nevoie de un consilier pe comunicare. Sunt complet previzibile comentariile care apar aici din moment ce prioritatea in tara e caderea guvernului si instabilitatea politica. Ati fost umilit public de psd care a anuntat motiunea in timp ce erau in sedinta cu dumneavoastra. Nu ati comunicat nimic despre asta. Macar in sedinta, cand ati citit biletelul, ati avut curajul sa le reprosati ceva?”

„Esti incredibil. Avem ditamai criza politică in Romania si tu te plimbi prin Croatia. Halal presedinte! Macar zi acolo un cuvant de sustinere pt Bolojan. Esti mai rau decat dulapu ala neamț!”, spune un internaut, în timp ce un altul completează dur: „Păpușică, dacă vii în țară, adu-ți și coa*le. Țara are nevoie de ele”.

„Fantastic!!! Cade țara pe noi si exact asta asteptam de la Presedinte… sa ne spuna ce mai e pe la Dubrovnic! Spectatori noi, spectator el. Noapte buna, Romania!”, „Iohannis, mediatorule cum e?” ori „Abia așteaptă Grindy și Simy să se înfrupte din acești bani. Iar domnul și doamna Olguța Vasilescu o să își ia și ei partea. Mulțumim, domnule președinte mediator! Ați mediat situația de s-au *** pe noi”, sunt de părere alți români.

Răspunsul lui Nicușor Dan pentru românii care l-au votat și acum sunt supărați pe el

Președintele Nicușor Dan a evitat să clarifice dacă îl susține pe premierul Ilie Bolojan, înaintea consultărilor de la Cotroceni.

Întrebat la Digi FM ce le răspunde românilor care îl percep ca „PSD-ist” sau care sunt dezamăgiți după 11 luni de mandat, Nicușor Dan a răspuns: „Ce pot să spun? Bineînțeles, tot timpul depinde din ce parte te uiți. Dacă te uiți din partea PSD-ului, sunt sigur că sunt văzut ca fiind de partea cealaltă”.

Șeful statului a recunoscut că deciziile sale pot fi interpretate diferit, deși a subliniat că e greu să-și schimbe orientarea politică. „E greu să te schimbi după ce faci 20 de ani același lucru. Înțeleg și argumentele celelalte, te poți uita din mai multe unghiuri la aceeași situație. Eu consider că fac ceea ce trebuie în situația dată.”, a spus Nicușor Dan.

În privința premierului, Nicușor Dan nu a exprimat un sprijin direct: „Nu ar fi fost constituțional”.

Moțiunea de cenzură PSD-AUR contra Guvernului Bolojan a fost depusă

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat marți, 28 aprilie, la Radio România Actualități, că s-au strâns peste 245 de semnături pentru moţiunea de cenzură și că nu are emoții că nu va trece de Parlament și că Guvernul Bolojan nu va cădea. Ulterior, într-o conferință de presă, Simion a spus că moțiunea a fost depusă și că s-au strâns 253 de semnături. Pentru căderea Guvernului este nevoie de 233 de voturi în Parlament. Moțiunea de cenzură va fi votată pe 5 mai.

