Jurnaliștii de la „Kavkaz.Realii”, un proiect critic la adresa Kremlinului din Caucazul de Nord, au investigat cauzele acestui fenomen. Ei au analizat hotărâri judecătorești din districtul militar de sud al Rusiei.

Motive de dezertare ale rușilor: gelozia, solda neplătită și relele tratamente

Surprinzător, războiul Rusia-Ucraina joacă un rol minor în motivele de dezertare. În schimb, motivele care duc la dezertare sunt adesea personale.

Gelozia este o cauză frecventă: bărbații părăsesc frontul pentru a verifica presupusa infidelitate a soțiilor lor. Alteori, obligațiile familiale, precum îngrijirea copiilor sau a rudelor bolnave, duc la dezertare.

Un alt motiv este lipsa asistenței medicale și psihologice. Mulți dezertori povestesc că nu au primit ajutor după ce au fost răniți sau au suferit traume psihice. Stresul posttraumatic și bolile cronice rămân adesea netratate.

Și condițiile din armată îi împing pe soldați să fugă: haosul, presiunea superiorilor, neplata soldelor și relele tratamente. Unii fug de teamă să nu fie trimiși în misiuni periculoase fără echipament adecvat.

Unități de blocare pentru a preveni dezertarea

Conducerea armatei ruse încearcă să limiteze problema dezertării. Controalele la punctele de trecere au fost intensificate, iar cooperarea dintre poliție și armată a fost sporită.

Dezertorii ruși riscă pedepse cu închisoarea pe termen lung, dar în practică mulți sunt pur și simplu trimiși înapoi pe front.

O măsură deosebit de dură o reprezintă așa-numitele „unități de blocare”. Acestea sunt trupe amplasate în spatele propriilor linii, menite să împiedice retragerea sau fuga soldaților.

Cât de brutală este „pedeapsa în carusel”

Cei care dezertează pot fi supuși și așa-numitei „pedepse în carusel”. Potrivit CNN, pe internet circulă mai multe filmări cu astfel de cazuri.

În cadrul „pedepsei caruselului”, dezertorii sunt legați cu o frânghie de un vehicul și târâți minute în șir în cerc, pe câmpuri.

Grigori Sverdlin, care, prin organizația sa „Get Lost”, îi ajută pe soldații ruși să dezerteze, a rezumat situația pentru CNN astfel: „Violența este ceea ce ține armata rusă în viață și o menține unită”.

