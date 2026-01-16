Atenționarea meteo ANM este valabilă în intervalul vineri, 16 ianuarie, ora 10.00 – miercuri, 21 ianuarie, ora 10.00.

Informare meteo ANM de ger și polei până miercuri

„În această perioadă, vremea va deveni deosebit de rece, vineri și sâmbătă cu precădere în jumătatea estică a țării apoi și în rest, iar noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor”, spun meteorologii.

Temperaturile minime se vor situa în general între -18 și -8 grade Celsius, iar în nordul și centrul Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilelor, cu temperaturi între -14 și -10 grade Celsius.

Vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă, temporar vor fi precipitații, predominant sub formă de ploaie în Banat și local în Crișana, mixte în Carpații Occidentali și în Transilvania, iar în Oltenia și pe areale mici în Muntenia vor fi mai ales ninsori.

De asemenea, se va forma ghețuș și vor fi condiții de polei.

Vântul va avea intensificări în sudul Banatului și în zona montană aferentă, precum și în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40-60 km/h.

Cod galben de ger, cu -19 grade Celsius inclusiv în București

Tot începând de astăzi, este în vigoare un cod galben de ger, care vizează și municipiul București.

Potrivit ANM, în perioada vineri, 16 ianuarie, ora 20.00 – sâmbătă, 17 ianuarie, ora 10.00, în Moldova, Dobrogea, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureșului vremea va fi geroasă.

Temperaturile minime se vor situa între -19 și -10 grade Celsius, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei.

Astăzi, mai este valabil un alt cod galben de ger în nordul și estul Moldovei, mai anunță ANM.

Vineri, 16 ianuarie, în intervalul orar 10.00 – 20.00, în nordul și estul Moldovei vor fi temperaturi deosebit de scăzute, local gerul va persista, iar maximele vor fi de -12 spre -10 grade Celsius.

ANM: temperaturi foarte scăzute și ger în Moldova și Dobrogea

Și pentru mâine, ANM a emis o avertizare meteo cod galben de ger. Sâmbătă, 17 ianuarie, în intervalul orar 10.00 – 20.00, vor fi temperaturi deosebit de scăzute și ger.

„În nordul și estul Moldovei va fi ger, cu temperaturi maxime de -14 spre -10 grade Celsius, iar în sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi temperaturi deosebit de scăzute, cu valori ce se vor încadra între -10 și -5 grade Celsius”, mai anunță meteorologii.

Anterior, meteorologii au anunțat că vremea va fi deosebit de rece în toată țara, se arată în prognoza meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, de la sfârșitul săptămânii, valul de aer rece din Câmpia Rusă se va extinde peste țara noastră, determinând o scădere accentuată a temperaturilor și apariția gerului în mai multe regiuni.

