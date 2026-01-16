Cum va fi vremea în săptămâna 19 – 25 ianuarie 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în jumătatea nordică a teritoriului.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Temperaturile medii se vor situa sub cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele nord-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în zonele montane, dar și ușor excedentare în cele sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 2 – 8 februarie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în toate regiunile

Cum va fi vremea în săptămâna 9 – 15 februarie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.

Val de aer polar din Câmpia Rusă: revine gerul în România

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, de la sfârșitul săptămânii un nou val de aer rece din Câmpia Rusă se va extinde peste țara noastră, determinând o scădere accentuată a temperaturilor și apariția gerului în mai multe regiuni.

Conform prognozei, vineri vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie în Banat și Crișana, precipitații mixte local la munte și în Transilvania, iar în Oltenia, local în Muntenia și izolat în Dobrogea vor predomina ninsorile. Izolat, sunt posibile depuneri de polei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului și pe litoral. Temperaturile maxime se vor situa între -11 și 7 grade Celsius, iar cele minime, între -13 și 1 grad Celsius, cu valori ai scăzute în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei.

Sâmbătă, gerul va fi prezent ziua în nordul Moldovei, iar noaptea în nordul, centrul și estul țării, local în sud și izolat în restul teritoriului. Cerul va fi variabil, iar doar izolat vor fi ninsori slabe în zona montană și în extremitatea de sud-est. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și în sud-vestul și sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -11 și 4 grade Celsius, iar cele minime, între -15 și -4 grade Celsius, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Pe alocuri, mai ales dimineața și noaptea, va fi ceață asociată cu depunere de chiciură.

-18 grade Celsius în mai multe zone din țară

Duminică, valorile termice vor continua să scadă, în special pe timpul nopții. Va fi ger ziua în nordul Moldovei, iar noaptea în mare parte din țară.

Cerul va fi variabil, iar doar în extremitatea estică a Dobrogei vor fi ninsori slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, în sud-vestul și sud-estul teritoriului.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între -10 și 1 grad Celsius, iar cele minime, între -18 și -6 grade Celsius. Pe alocuri, se va semnala ceață, asociată cu depunere de chiciură.

