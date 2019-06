Autodenunţul dat la DNA, retras la instanță

„Începând cu anul 2011, prin intermediul domnului Minel (Prina – n.r.), administrator public la Primăria Slatina, am primit de la domnul Theodor (Berna, administratorul firmei Tehnologica Radion – n.r.) atât cash, cât şi prin intermediul unor societăţi, modalitatea de plată fiind stabilită de către domnul Prina, mai multe sume de bani. Din banii primiţi, o parte i-am păstrat cash, într-un seif, iar cu o altă parte am achiziţionat, începând cu anul 2013, mai multe tablouri, în vederea deschiderii unei galerii de artă.” (filele 60-67 din dosarul de urmărire penală, vol. 4)

Aşa începe autodenunţul formulat de Darius Vâlcov pe 31 martie 2015 în faţa procurorilor DNA.

Astăzi, la mai bine de patru ani de atunci și după o condamnare de 8 ani de închisoare contestată, Vâlcov a solicitat, prin avocatul său, Completului de cinci judecători care îi judecă apelul vizionarea în şedinţă publică a înregistrării de pe CD-ul „cu încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei”.

Procurorii DNA n-au încheiat însă un astfel de acord cu Darius Vâlcov, deşi avocatul a precizat astăzi, în fața celor cinci judecători, că Vâlcov a solicitat, cu ocazia autodenunţului, „să fie dus şi la Kovesi”.

La o lună după momentul mărturisirii faptelor, aflat în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, Vâlcov ruga instanţa să ţină cont „de faptul că are o familie”.

”Totodată, a arătat că a dat o declaraţie la procuror unde a recunoscut fapta şi a considerat că în acest moment este necesar a se face dreptate, iar în situaţia în care o persoană greşeşte şi recunoaşte acest lucru, trebuie să beneficieze de clemenţă” (filele 45-47 din dosarul nr 2018/1/2015 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie).

După ce a fost trimis în judecată, Vâlcov a anunţat că-şi retrage autodenunţul, iar în cursul cercetării judecătoreşti, fiind audiat, nu a mai recunoscut comiterea faptelor.

Vâlcov îşi negocia o pedeapsă cu suspendarea executării

„Procurorul mi-a propus într-o primă variantă să facem o înţelegere, respectiv un acord de recunoaştere a vinovăţiei, cu aplicarea pedepsei de trei ani închisoare cu suspendare condiţionată, în situaţia în care recunosc toate învinuirile din referatul cu propunerea de arestarea preventivă”, declara Darius Vâlcov la instanţa de fond, în septembrie 2017.

„Am scris o declaraţie în care am relatat unele dintre faptele care fuseseră descrise în referatul de propunere de arestare preventivă, însă nu pe toate şi nu în forma în care erau descrise în referat. (….) Declaraţia olografă a avut 7-8 pagini, şi după fiecare pagină pe care o scriam, domnul procuror cu domnul avocat C. mergeau în camera alăturată de unde se întorceau cu adnotări pe marginea declaraţiei mele. După ce am terminat de scris declaraţia, mi s-a cerut să fac o declaraţie pe baza a ceea ce se consemnase în declaraţia olografă, inclusiv adnotările, în faţa camerei video”, le-a mărturisit Vâlcov judecătorilor în 2017.

„Mi-am dat seama că am fost înşelat cu privire la încheierea acordului de recunoaştere în momentul în care s-a extins urmărirea penală şi cu privire la fapta de spălare a banilor. Acesta este motivul pentru care nu îmi menţin declaraţiile date începând cu 31 martie”, preciza atunci fostul ministru.

Astăzi, la Completul de cinci judecători, Vâlcov a cerut, prin avocat, vizionarea înregistrării autodenunţului, dar şi audierea celor doi avocaţi care l-au asistat atunci.

„A fost depusă vreo plângere pentru malpraxis?”, a întrebat judecătoarea Lavinia Lefterache, preşedinta completului de judecată. Răspunsul primit de la avocatul lui Vâlcov a fost negativ.

Procurorul de şedinţă al DNA a fost de acord cu administrarea acestei probe şi a cerut instanţei „vizionarea tuturor declaraţiilor date de inculpat la urmărirea penală”.

”Nu ne împotrivim, pentru a dovedi astfel şi exercitarea cu bună-credinţă a drepturilor procesuale”, a spus procurorul.

Vâlcov cere audierea lui Vasile Blaga, indicat ca unul din greii din PDL care conducea „din umbră” firma de la care a luat bani

În timpul urmăririi penale, Darius Vâlcov le-a declarat anchetatorilor că în 2009 a fost chemat de Vasile Blaga la sediul central al PDL, iar acesta i-a spus, confidenţial, că ştie că în Olt vor fi licitaţii pentru nişte lucrări de reabilitare a reţelelor de apă şi canalizare, după care i-a transmis că alocarea fondurilor pentru unele lucrări la Primăria Slatina se va face, pe viitor, doar dacă SC Tehnologica Radion SRL va câştiga licitaţiile.

În justificarea interesului manifestat de Vasile Blaga, Vâlcov a susţinut că ştia şi că firma Tehnologica Radion era condusă „din umbră” de către greii din PDL de la acea vreme, „printre care se afla şi domnul Vasile Blaga”, dar şi că Theodor Berna, administratorul societăţii, a fost consilierul lui Traian Băsescu la Primăria Capitalei.

La termenul de astăzi, avocatul lui Darius Vâlcov a cerut instanţei să-l audieze pe Vasile Blaga.

Procurorul de şedinţă al DNA a solicitat respingerea cererii, pe motiv că nu este „utilă cauzei”, argumentând: ”Inculpatul Vâlcov Darius Bogdan a formulat deja un denunţ pe numele acestei persoane, cu privire la care s-a dispus soluţia de clasare.”

Instanţa va analiza toate cererile de administrare de probe depuse azi şi va decide admiterea sau respingerea lor.

Următorul termen de judecată a fost stabilit pe 17 septembrie.

Darius Vâlcov a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influenţă, spălare de bani – infracţiuni care ar fi fost comise, spun procurorii, când Vâlcov era primar în Slatina, apoi senator -, dar şi pentru efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, fapte săvârşite când deţinea funcţia de ministru.

Procurorii DNA spun că Darius Vâlcov a primit 20% din valoarea contractelor având ca obiect reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare în oraşele Scorniceşti, Potcoava, Slatina, Drăgăneşti Olt şi Piatra Olt, încasând astfel peste 1.500.000 de euro, în perioada 2011 – 2013.

Banii ajungeau la Vâlcov fie cash, în pungi de plastic, fie prin intermediul unor operaţiuni comerciale disimulate prin acte fictive într-un circuit în care au fost incluse mai multe firme. Pe 8 februarie 2018, Vâlcov a fost condamnat la 8 ani închisoare pentru aceste fapte. Instanţa a menţinut sechestru asigurator, până la concurenţa sumei de 6.200.000 lei.

