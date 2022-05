De ceva vreme, Valentin Uritescu este internat într-un centru de îngrijire. Actorul s-a retras de pe scenă din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă de ani buni. Astăzi, Valentin Uritescu a ajuns la spital, unde medicii au decis să-l interneze și să-i facă mai multe investigații. Actorul suferă de Parkinson de la vârsta de 33 de ani.

În urmă cu câteva ore, lui Valentin Uritescu i s-a făcut rău, astfel că a fost transportat la spital, unde este ținut sub supravegherea medicilor într-un spital privat din București. Soția lui a vrut să meargă să-l viziteze astăzi, însă așteaptă vești din partea doctorilor. Valentin Uritescu a ajuns la spital din cauza problemelor cu tensiunea.

„Aștept și eu vești. A fost dus la un spital particular. Este internat pentru investigații. Este un actor pe care l-a cunoscut lumea… . Ce să vă spun mai mult? Locuiește într-un centru de îngrijire privat iar azi, după i s-a întâmplat acest necaz, ceva cu tensiunea, l-au internat să i se facă investigații, nu pentru altceva.

Nu este pe moarte. Ar suferi foarte mult să afle că a apărut altceva în presă. Este bolnav de ani de zile. Are o vârstă, cumva este în firescul lucrurilor… Am vrut să merg la el în vizită azi, dar am primit telefon și aștept să văd ce spun medicii după aceste investigații. El nu mai filmează de ani de zile, nu mai joacă teatru… Oamenii cumva exagerează. Sigur că și eu sunt foarte îngrijorată…”, a declarat pentru Fanatik Valeria Uritescu.

Valentin Uritescu stă de 2 ani într-un cămin de îngrijire

Actorul, în vârstă de 80 de ani, a fost cel care a cerut familiei să îl ducă într-un centru medical, unde beneficiază de îngrijire de specialitate.

„De doi ani de zile stă aici, poate mai mult. Arată foarte bine. E mai bine ca la hotel. Acolo l-am trimis, pentru că merită să stea într-un loc bun, unde este îngrijit! Și azi, pentru că s-a simțit rău, a fost transportat la un spital privat pentru investigații, așa cum v-am spus deja. Nu m-am mai dus în vizită la el, aștept vești. Asta e tot!”, a mai declarat Valeria Uritescu, pentru sursa mai sus menționată.

GSP.RO Ce spune despre colegii lui hocheistul care a refuzat să cânte imnul Ținutului Secuiesc alături de jucătorii României

Playtech.ro Iubitul Elenei Udrea, ipostază ȘOC! Ce face, în timp ce ea e la închisoare. Românii au crezut că nu văd bine

Observatornews.ro "Întreaga lume civilizată trebuie să vadă!". Imagini dramatice cu ultimii supravieţuitori din Azovstal. Luptătorii continuă să reziste, infirmi și înfometați

HOROSCOP Horoscop 11 mai 2022. Leii își redescoperă curajul, aspirațiile cele mai îndrăznețe, dar și puterea de a crede în propriile calități

Știrileprotv.ro Ucraina, acuzații fără precedent la adresa Occidentului. Kievul, nemulțumit

Orangesport.ro FOTO | Imagine tulburătoare din Harkov: ”Nu sunteţi oameni!” Ce au făcut militarii ruşi

PUBLICITATE Fă cunoștință cu faimoasa influențatoare olandeză Linda Tol