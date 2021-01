Valeriu Nicolae le bate obrazul liderilor USR PLUS că au făcut parte din consilii de administrație pe vremea lui Cioloș: „Mi s-a făcut rău”. Replicile lui Voiculescu, Barna și Cioloș

„Uimit de tăcerea USR PLUS pe tema consiliilor de administrație, am făcut câteva verificări. Mi s-a făcut rău. Fizic rău”, a scris activistul Valeriu Nicolae, joi, pe Facebook.

Acesta a verificat veniturile încasate în 2016 de câțiva dintre actualii lideri USR PLUS care au făcut parte din Guvernul Cioloș.

„Toți sunt în poziții extrem de importante în USR PLUS, partidul care vrea să salveze România”, scrie Valeriu Nicolae, fost membru PLUS și fost secretar de stat la Ministerul Muncii în guvernul tehnocrat.

Iată ce a descoperit activistul civic în declarațiile de avere:

Vlad Voiculescu (Ministrul sănătății – USR PLUS) – „A fost și el într-un CA, unde, în câteva luni, a primit 19.706 RON de la același fond despre care am scris cu indignare că era plin de lideri PNL – respectiv domnul Burduja”.

Dan Barna (copreședinte USR PLUS) – „Nici măcar nu și-a trecut veniturile din timpul guvernării tehnocrate în declarația de avere, lucru pentru care ANI ar trebui să se sesizeze”.

Dragoș Tudorache (președinte executiv PLUS) – „Omul care m-a angajat pe mine a primit 331.644 RON de la stat în anul de tehnocrat sau aproape 74.000 EUR. Jumătate dintre ei, de la EximBank”.

Alin Mituță (PLUS) – „Cel care a devenit șeful cancelariei în locul lui Dragoș Tudorache a primit și el 47.760 RON în plus de la Hidroelectrica și Complexul Energetic Muntenia S.A”.

Recomandări Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, interviu pentru Școala 9. Ce spune despre vaccinare, redeschiderea școlilor, examenele naționale și creșterea salariilor dascălilor

Dragoș Pîslaru (deputat USR PLUS) – „Șeful meu la Ministerul Muncii, primise și el 14.417 RON în perioada când am fost ambii consilierii lui Dacian, adică aproape încă un salariu în plus pe lună”.

Marius Dragu (PLUS) – Soțul Ancăi Dragu (președintă a Senatului și fost ministru de finanțe în Guvernul Cioloș – n.r.) a fost și el angajat de guvernul tehnocrat și a primit 55.215 RON în acel an.

Ionuț Moșteanu (deputat USR PLUS) – „A făcut 20.794 RON din trei consilii de administrație controlate de ministerul unde a lucrat, deși nu avea nicio calificare care să justifice prezența lui acolo”.

Ionel Dancă a deținut funcția de consilier de stat în Guvernul Cioloș| Foto: Hepta

Ionel Dancă (PNL) – „A fost în cinci CA-uri: Electrica Serv, Oltchim, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Loterie și Conservarea Minelor, de unde a primit 67.521 RON. Clar nu avea calificări care să justifice prezența sa acolo”.

Doamna Raluca Prună a interzis explicit oamenilor din cabinetul ei să fie în consilii de administrație. Sunt câțiva tehnocrați care au fost, ca și mine, convinși că nu avem ce căuta în consilii de administrație, pentru că asta va vulnerabiliza agenda noastră. Valeriu Nicolae:

Vlad Voiculescu: „Ți s-a aplecat degeaba”

Vlad Voiculescu | Foto: Hepta

Ministrul sănătății, Vlad Voiculescu, a reacționat rapid la acuzațiile lui Valeriu Nicolae, printr-un comentariu la postarea de pe Facebook.

Recomandări Asaltul din Washington și senzația de sfârșit al lumii. „Când nu va mai fi cărare de la vecin la vecin!”

„Valeriu, hai să vedem ce ar putea fi în neregulă:

A. #oportunitatea numirii mele în acel CA – poți verifica, de exemplu

A1) dacă era nevoie de o schimbare în CA în momentul ăla;

A2) dacă CV-ul meu era corespunzător;

A3) dacă ceea ce am făcut acolo e de rușine sau din contră; cred că hotărârile CA semnate de mine sunt ușor de găsit (ai putea, de exemplu, să verifici schimbarea de management de atunci – tu te pricepi, CV-ul ar putea să îți spună multe);

B. #legalitatea procesului

C. #moralitatea întregii povești (după principiul: ai luat bani de la stat… ce ai făcut de banii ăia?) – pe lângă propunerile de schimbare a direcției instituției, ai putea să te uiți și la proiectele de colaborare între MS și FNGCIMM propuse tot în acel an.

Dacă ai întrebări, aici sunt.

Altfel, cu tot dragul… ți s-a aplecat degeaba și în cazul meu, și în cazul altora de mai sus”, a scris Vlad Voiculescu.

Contrele continuă

Valeriu Nicolae continuă dialogul cu Vlad Voiculescu, spunându-i că nu se îndoiește de bunele sale intenții, dar că nu este „ok să iei pentru câteva ore un salariu foarte bun (…), în timp ce tu deja primești un salariu foarte bun”.

Recomandări Și-a recunoscut soția printre cei 14 pacienți COVID infectați cu nosocomiale la „Militar”: „Spitalul căruia i-a dedicat 30 de ani din viață a ajuns să o omoare!”

Ministrul sănătății este de altă părere: „Salariul meu atunci era puțin peste 6.000 de lei. Cam un sfert din ce avusesem cu câteva luni înainte la Viena, (fun fact: în condițiile în care la București plăteam o chirie de 1.5x mai mare). Asta apropo de veniturile mele din acea perioadă de care vorbești, probabil făcând o confuzie”.

Dan Barna: „Nu am făcut parte din vreun CA”

Copreședintele USR PLUS Dan Barna a reacționat și el la postarea lui Valeriu Nicolae și precizează că nu a făcut parte din niciun CA.

„În declarațiile de avere nu apare vreo referire la acest subiect, pentru că nici în perioada cât am fost secretar de stat în Guvernul Cioloș (iunie – noiembrie 2016) și nici ulterior nu am făcut parte din vreun CA”, a declarat Dan Barna pentru Libertatea.

Copreședinții USR PLUS Dan Barna și Dacian Cioloș | Foto: Hepta

Cioloș: „Lumea s-a săturat de vorbe”

Acuzat că a girat aceste numiri din consiliile de administrație – „este imposibil ca Dacian să nu fi știut”, scrie Valeriu Nicolae -, Dacian Cioloș nu a dorit să comenteze cazuri particulare, dar spune că va ridica problema în cadrul coaliției de guvernare.



„Sunt conștient de lucrurile astea și reacția mea va fi atunci când vom discuta în coaliție reforma administrației publice pentru a corecta lucruri care se perpetuează de ani buni și care nu sunt în regulă”, a declarat Dacian Cioloș pentru Libertatea.

Deci, nu vreau să vin acum cu declarații și reacții, pentru că cred că lumea s-a săturat de vorbe. Voi avea reacții atunci când vom decide în coaliție reformele, pe care le avem și în programul de guvernare. Dacian Cioloș:

La rândul său, Dragoș Tudorache, președintele executiv al PLUS, explică prezența sa pe listele de plată ale EximBank prin faptul că Guvernul Cioloș trebuia să trimită un reprezentant în consiliul de supraveghere al băncii, „fie de la cancelaria premierului, fie de la secretariatul general”.

„Am lucrat, sunt rapoarte, se poate verifica și ce activitate am avut ”, a declarat Tudorache pentru Libertatea.

Citeşte şi:

Vaccinul de la Moderna poate oferi doi ani de imunitate la COVID, susține directorul companiei. România va primi 3,5 milioane de doze

Anchetă la Jandarmerie pentru protecția oferită lui Cumpănașu în 2019. Paguba creată instituției: 400.000 de lei

Și-a recunoscut soția printre cei 14 pacienți COVID infectați cu nosocomiale la „Militar”: „Spitalul căruia i-a dedicat 30 de ani din viață a ajuns să o omoare!”

PARTENERI - GSP.RO Cosmin Olăroiu, disperat! Cum l-au umilit medicii pe care îi ajutase în starea de urgență, incredibil ce s-a întâmplat

PARTENERI - PLAYTECH Descoperire șocantă într-un apartament din Spania. Ce au putut să facă 8 români în el

HOROSCOP Horoscop 7 ianuarie 2021. Racii se pot trezi cu surprize de la prieteni sau de la protectori apropiați

Știrileprotv.ro EXCLUSIV: CTP, despre „lovitura de stat” din SUA: 'Vi-l amintiți pe Ion Iliescu când le spunea minerilor: vrem să mergeți...'

Telekomsport FOTO | Ce au descoperit poliţiştii în locuinţa unui bărbat cunoscut de toţi românii. Vecinii au rămas şocaţi