În cazul vânătorului surprins cu țeava armei scoasă pe geam, care a devenit agresiv după ce a văzut că este filmat, polițiștii au ridicat probe de la fața locului, au intrat în posesia imaginilor și vor deschide un dosar penal pentru lovire și alte violențe, amenințare și posibil și pentru braconaj, dacă se va dovedi că vânătorul agresiv ar fi încălcat perioada de prohibiție. Întâmplarea a avut loc în urmă cu trei zile, în după amiaza zilei de 9 ianuarie, pe un drum public din Brașov, a povestit Radu Bârlă pe constul său de Facebook.

„Pe la 15:45 mergem pe DC14 (Comuna Șoarș, județul Brașov). Dinspre Șoarș, spre Felmer. Cam pe la jumătatea drumului, pe partea stângă a sensului spre Felmer, există ceea ce localnicii numesc ”saivan” (un mic complex zootehnic unde locuiesc câțiva oameni și multe animale, mai ales vite). Cu puțin înainte de saivan mi-a trecut prin față un grup de fazani. Nu e ceva inedit (zona e plină de fazani, căprioare și vulpi care umblă pe drumuri, câmpuri și dealuri), dar mi-a atras atenția numărul mare. Imediat după saivan am întâlnit un autoturism de teren, care venea din sens opus. Șiiii surpriză! Pasagerul din drepta avea scoasă pe geamul portierei țeava unei arme de vânătoare.” și-a început relatarea cetățeanul care a dezvăluit faptele

Radu Bârlă susține că s-a speriat de faptul că cineva ar trage cu pușca din mașină, punând în pericol trecătorii, în mijlocul unei zone populate.

„Acum, am tot auzit de la localnici că se braconează în zonă, dar nu am văzut niciodată braconieri sau vânat ucis ilegal pe la cineva. Dar să dai de doi indivizi îmbrăcați în camuflaj, pe un drum public, care se comportau ca în savană la vânătoare de lei și elefanți, îți cam ridică niscai nelămuriri. Și părul pe spinare. Nu sunt chiar persoana în care urlă spiritul civic, dar mereu când m-am lovit de ceva fapte ilegale, potențial ilegale și nedreptăți, n-am putut să fiu nepăsător. Am întors mașina și am zis să fac fotografii, să se vadă numărul de înmatriculare al mașinii de teren. Apoi i-am depășit cu vreo 50 de metri și am mai stat să văd ce fac. Individul cu pușca (pe mai departe îi vom zice Nea Pușcoci) coborâse din mașină și urcase puțin pe un dâmb. Cauta ceva prin iarba uscată. Apare triumfător cu un iepure mort în mâna dreaptă și pușca în mâna stângă. Se îndreaptă spre confratele de lângă mașina de teren care aștepta cu un sac de plastic pentru pradă și care îl anunță că îi fotografiez. Aruncă vinovat iepurele în șanț, se sfătuiește cu celălalt și îi predă arma. Eu încep să filmez (știu, trebuia s-o fac de la început, dar nu prea folosesc telefonul în acest scop de obicei și nici nu am reflexe de cameraman). Se îndreaptă încet spre mine.” a mai povestit cetățeanul.

L-a lovit și amenințat cu moartea

De aici înainte însă, vânătorul surprins cu iepurele în sac a devenit violent, a relatat Radu Bârlă.

„Stai să discutăm ca oamenii.” Dar nu mergeam nicăieri. Vine la geamul meu și mă întreabă ce fac. Eu zic că vreau să văd ce fac ei, ca un cetățean ce mă aflu. Dacă au autorizație să vâneze pe un drum public, lângă un loc plin de oameni și animale domestice. Nea Pușcoci îmi zice că are multe autorizații și scoate din buzunar două carnete cu copertă verde. Nu mi-a arătat ce scrie în/ pe ele. Apoi mă înjură și se năpustește să-mi smulgă telefonul. Nu reușește, dar nu mai pot filma. Începe să dea prin geamul deschis al portierei mele. Cu pumnii, cu palmele. Eu mă apăr, parez, încerc să-l împing. Scap telefonul lângă scaun. El trage de portiera încuiată și mă înjură. Dă în continuare. Apoi începe să mă amenințe cu moartea. Strigă la celălalt să-i aducă arma să mă împuște. Moment în care mă bufnește râsul. Am mai fost amenințat cu moartea, dar nimeni nu s-a mai oferit să mă împuște până acum. Mai dă de câteva ori și pleacă descurajat” a mai povestit bărbatul care a mărturisit că a acționat strict din spirit civic.

„Nu așa vreau să-mi cresc copiii”

Ulterior, acesta a sunat la 112, spunând că oamenii legii i-au oferit tot sprijinul de care avea nevoie și au desfășurat cercetări la fața locului, urmând să identifice persoanele din filmări și deschidă un dosar penal, a mai povestit cetățeanul. Omul a explicat apoi ce l-a determinat să acționeze în acest mod și apoi să facă întâmplarea publică: „Nu așa vreau să-mi cresc copiii. Vreau să-i cresc într-o țară în care nu orice dement trage cu pușca pe geamul mașinii după iepuri, pe un drum public, după pofta inimii lui bolnave”

„Ne-am gândit că poate nu e ok să postez, pe contul meu, povestea asta. Pentru că nu știm cine-i Nea Pușcoci și ce-i poate pielea. Că poate vor veni alte amenințări. Că poate va face și altele mai rele. Dar am decis că trebuie. Că trebuie să afle și alții. Că nu ne pasă de alte amenințări. Și dacă vor fi, le vom trimite mai departe Poliției. Pentru că oricum au putut să rețină numărul de înmatriculare al mașinii mele. Și pentru un boss nu e mare efort să afle mai multe pornind de aici. Dar mai ales pentru că nu așa vreau să-mi cresc copiii. Vreau să-i cresc într-o țară în care nu orice dement trage cu pușca pe geamul mașinii după iepuri, pe un drum public, după pofta inimii lui bolnave. Băieții mei nu trebuie să știe ce înseamnă să pleci sau să întorci capul în fața unor nemernici care se cred stăpâni pe plantație. Și nici nu aș vrea să mă întrebe vreodată de ce am fost laș”.