El Niño se intensifică rapid și schimbă prognozele meteo

Trecerea către vara anului 2026 este marcată de schimbări rapide și importante în oceane și în atmosferă. Cele mai recente analize oceanice și date de prognoză confirmă faptul că fenomenul El Niño se dezvoltă mai repede și mai puternic decât se estima inițial.

Anomaliile observate sub suprafața oceanului sugerează că acest episod se îndreaptă direct către statutul de Super El Niño în a doua parte a anului.

Summer 2026 Forecast Update: New seasonal model data reveals a stronger El Niño signature than previously expected. This also means an atmospheric impact already visible by Summer, showing a similar development as past Super El Niño events across North America and Europe.… — SWE | severe-weather.eu (@severeweatherEU) May 1, 2026

Această modificare meteorologică globală este alimentată de un val oceanic Kelvin puternic ce s-a intensificat în ultimele săptămâni și a pus capăt influenței multianuale a fenomenului La Niña.

Pe măsură ce această anomalie caldă ajunge la suprafață, va modificat curentul jet global. Modelele meteo pe termen lung arată acum o semnătură El Niño mult mai puternică în tiparele atmosferice ale verii 2026 decât apărea în prognozele anterioare.

Ce este ENSO și de ce contează

Toate datele indică faptul că ENSO este principalul motor al vremii în această vară. ENSO reprezintă „El Niño Southern Oscillation”, o zonă a Pacificului ecuatorial care alternează între faze calde și reci la fiecare 1-3 ani. Faza rece poartă numele de La Niña, iar faza caldă se numește El Niño. Fiecare dintre aceste faze influențează sistemul complex ocean-atmosferă și modifică treptat circulația globală a vremii.

Unele episoade pot deveni foarte intense, fiind cunoscute drept Super El Niño.

Cele mai noi date arată o accelerare clară a procesului în ultimele săptămâni. Regiunea principală ENSO nu mai prezintă anomalii reci, iar semnătura caldă începe să domine zona. În adâncimea Pacificului tropical se află acum o vastă masă de apă mai caldă, la adâncimi între 50 și 250 de metri. Acest fenomen este cunoscut drept val Kelvin oceanic și s-a intensificat recent, atingând aproape 8 grade peste normal.

Valurile subacvatice sunt generate de rafale de vânt din vest sau de slăbirea alizeelor, împingând apele calde spre est, unde urcă la suprafață și favorizează instalarea unui episod El Niño puternic.

Prognoze NOAA, ECMWF și UKMO pentru vara 2026

Modelul NOAA (Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA) CFSv2 indică dezvoltarea unui El Niño foarte puternic, comparabil cu unele dintre cele mai intense episoade din istoria recentă.

Breaking News!

Code: y-axis alert!



As of the latest Nino 3.4 anomaly forecast dated May 1, 2026, the y-axis has been extended to now include the possibility of a +4°C El Nino.



The coming El Nino may turn out to be the strongest ever recorded. Stay tuned! pic.twitter.com/Z4YJ3hxPw5 — Prof. Eliot Jacobson (@EliotJacobson) May 1, 2026

Prognoza ECMWF (Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu) pentru perioada august-octombrie arată anomalii de peste +2 grade Celsius în întreaga regiune ENSO, valori compatibile cu un Super El Niño.

New CanSIPS outlook now shows a super El Niño this year.



The ensemble mean of the new run peaks at +2.0˚C in the central equatorial Pacific during December, whereas the previous run had +1.6˚C.



The most extreme ensemble member nearly reaches +4.0˚C. pic.twitter.com/muJWWOY9B0 — Ben Noll (@BenNollWeather) April 30, 2026

Și modelul britanic UKMO (Serviciul meteorologic național al Marii Britanii) indică un episod puternic până la mijlocul verii, cu temperaturi ale apei apropiate de pragurile specifice unui fenomen major.

Ce efecte ar putea avea asupra SUA

Analizele istorice arată că verile asociate debutului unui Super El Niño tind să aducă o zonă de presiune scăzută deasupra estului Statelor Unite sau estului Canadei.

Acest tipar poate favoriza temperaturi mai moderate în nordul, centrul și estul SUA, în timp ce vestul și sudul țării pot înregistra valori peste normal. În privința precipitațiilor, sunt posibile cantități mai mari de ploaie în vestul, centrul și nord-estul SUA, precum și în Midwest.

Ce se poate întâmpla în Europa

Prognozele arată temperaturi peste normal în mare parte a Europei, mai ales din sud către centrul și nordul continentului. În același timp, sunt estimate precipitații mai abundente în sud, sud-est și est, dar mai reduse în nord-vest și în zone centrale.

Combinarea temperaturilor ridicate cu lipsa ploilor indică un risc crescut de secetă în Europa Centrală.

El Niño și sezonul uraganelor din Atlantic

Cercetările științifice arată că fenomenul El Niño reduce, de regulă, numărul uraganelor și al sistemelor tropicale din Atlantic. Motivul principal este că El Niño aduce presiune atmosferică mai mare, forfecare mai puternică a vântului și o atmosferă mai stabilă, condiții care împiedică dezvoltarea furtunilor puternice. Prognozele pe termen lung pentru sezonul uraganelor 2026 indică precipitații sub normal în principala zonă de formare a furtunilor tropicale, semn al unei activități reduse.

În concluzie, modelele meteorologice internaționale indică faptul că influența El Niño este deja vizibilă în tiparele vremii pentru vara 2026. Dacă tendința actuală se menține, sezonul cald ar putea aduce temperaturi extreme în unele regiuni, risc de secetă în Europa Centrală și o activitate mai redusă a uraganelor în Atlantic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE