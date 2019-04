Întrebat de jurnalista Adriana Nedelea dacă se poate vorbi despre o lipsă de echilibru între banii Bisericii și banii românilor, Vasile Bănescu a răspuns că „averea Biserii este patrimonială. Există un patrimoniu inestimabil al Bisericii, dar nu exisată conturi secrete, bani ascunși. Biserica are statutul unui ONG, iar acești bani pe care îi dăm, ei rămân în circuitul interior al organismului comunitar respectiv care își asigură astfel plata unor cheltuieli”.

Purtătorul de cuvânt al BOR a mai spus că „nu toți preoții au salariul asigurat de la stat. Doar 65% e de la stat, pentru că au apărut, între timp, preoți și parohii noi, care nu au beneficiat de schimbări”.

Un articol publicate de Libertatea în anul 2017 arăta că Biserica Ortodoxă Română este cea mai bogată organizație din țara noastră, după stat. Mai exact, dacă statul are active în valoare de 60 de miliarde de dolari, BOR avea la vremea respectivă active în valoare de 9-10 miliarde de dolari, mai mult chiar decât Petrom.

Întrebat de Adriana Nedelea dacă Patriarhul Daniel a mers vreodată la Guvern pentru a cere bani nu numai pentru Catedrala Mântuirii Neamului, ci și pentru școli sau spitale, Vasile Bănescu a răspuns că „Patriarhul nu merge niciodată la Guvern sau la președinte”.

Jurnalista a insistat și a întrebat dacă Patriarhul s-a întâlnit vreodată cu președintele României pentru a-i vorbi despre problemele românilor. Purtătorul de cuvânt al BOR a răspuns: „Vă pot întreba dacă președintele are nevoie de o informare despre propriul popor din partea Bisericii. Părintele Patriarh nu a refuzat niciodată o invitație la nivel înalt. Despre situația românilor cred că fiecare instituție care are o responsabilitate în zona slujirii românilor are datoria să facă întâlniri în care să se vorbească despre nevoile românilor”.

Foto: Dumitru Angelescu

Citește și:

VIDEO | Mesajul lui Vasile Bănescu pentru politicienii care conduc România: „Ar trebui să-și amintească de logica creștină: cel puternic îl slujește pe cel slab, nu invers”

Citește mai multe despre vasile banescu și Biserica Ortodoxă Română pe Libertatea.